Nächster "Königstransfer" für Oberliga-Aufsteiger SC RW Maaslingen

– Foto: SV Rödinghausen

Neu-Oberligist SC RW Maaslingen lässt nach Ex-Profi Aias Aosman (31) mit einem weiteren Transfer aufhorchen. Vom Regionalligisten SV Rödinghausen kommt der 22-jährige Mattis Rohlfing, der in seiner Laufbahn auch schon Richtung 3. Liga geschielt hat. Der 77-fache Regionalliga-Akteur trainiert zudem den A-Ligisten SC Hille. Für seine nahe Zukunft sieht sich der Student für Sportmanagement und Trainingswissenschaften mit dem Verbleib in seiner Mindener Heimat bestens gerüstet.

Seit der U13 wurde der zentrale Mittelfeldspieler beim SV Rödinghausen ausgebildet. Im Herbst 2022 unterschrieb er mit 18 Jahren beim Regionalligisten einen Profivertrag und entwickelte sich nach und nach zum Leistungsträger. 20 Westfalenliga- und 77 Regionalliga-Partien stehen in seiner Vita. In der vergangenen Saison absolvierte er 33 der 36 Pflichtspiele.

Maaslingens Coach Sergej Bartel erklärt zum Transfer: "Es ist erst mal wichtig zu betonen, dass er ein Junge aus Minden ist. Wir schauen immer nach Spielern, die aus der Region kommen und höherklassig spielen. Natürlich hatte er als Rödinghausener Stammspieler zahlreiche Anfragen. Er hat alle Optionen geprüft, aber viele wären mit einem Umzug verbunden gewesen, und das möchte er derzeit nicht. Er hat für sich eine Entscheidung getroffen, dass er regional bleiben und trotzdem sehr ambitioniert spielen möchte. Da haben wir die Gunst der Stunde genutzt. Der Aufstieg war sehr wichtig für uns, um Spieler solcher Qualität dann auch von unseren Zielen begeistern zu können. Dafür ist die Oberliga einfach notwendig und wir sind auch sehr stolz, dass wir das erreicht haben. Wir haben ihm unser Konzept vorgestellt und das hat ihn überzeugt. Deswegen sind wir sehr glücklich über den Transfer, aber auch über alle anderen Neuzugänge, die wir dazu bekommen haben. Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Kader und freuen uns nächste Woche auf den Vorbereitungsstart."