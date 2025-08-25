Nächster klarer Sieg – Deisenhofen II lässt auch Raisting keine Chance

Erst 5:0, jetzt 4:1 – die U23 des FC Deisenhofen lässt es in der Bezirksliga Süd mächtig krachen.

Deisenhofen – Zwei Fußballspiele binnen 48 Stunden sind schon eine knackige Challenge, aber den jungen Wilden beim FC Deisenhofen II machte das nichts aus. Nach dem 5:0 am Mittwochwoch gegen BCF Wolfratshausen bezwang die U23 der Deisenhofner am Freitagabend den SV Raisting 4:1 (1:1) und hat nun die Doppelherausforderung mit sechs Punkten sowie 9:1 Toren grandios abgeschlossen.

In der ersten Hälfte taten sich die Deisenhofner schwer und gingen mit einem eher schmeichelhaften 1:1 in die Kabine. Raisting ging mit einem Handelfmeter in Führung (24.), und vier Minuten später schaffte der FCD den Ausgleich per Foulelfmeter. Raisting agierte in der ersten Hälfte druckvoll und mutig.