Nächster KFC-Spieler wechselt zu St. Pauli

Beim KFC Uerdingen hat sich Sisco Ngambia Dzonga besonders in der Rückrunde als Stammkraft etabliert. Mit Fortschreiten der Saison wirkte der oftmals als Außenverteidiger eingesetzte Youngster immer gefestigter – defensiv wie offensiv. Ein Umstand, der offenbar auch überregional so manchem Verein nicht entgangen ist. Der FC St. Pauli streckte nun nämlich zum zweiten Mal seine Fühler nach einem Spieler aus der Seidenstadt aus. Auch Rawley St. John ist für die Zweitvertretung des Bundesligisten eingeplant .

Rein sportlich lässt sich die erste vollständige Spielzeit von Ngambia Dzonga bei den Senioren als Erfolg abhaken. Schon in der Jugend sorgte er im Großraum Krefeld für Aufsehen, wechselte in der B-Jugend vom SC Union Nettetal zur JSG St. Tönis in die Niederrheinliga. Über die U18-Mannschaft von VVV Venlo, ging es noch eine Stufe weiter nach oben. Für die U19-Bundesliga-Mannschaft von Viktoria Köln spielte sich Ngambia Dzonga schnell fest und wagte – wohl auch initiiert über die Agentur von Mehmet Eser – für das Regionalliga-Experiment des KFC den Weg zurück nach Krefeld. Nach seinen ersten 17 Einstätzen bei den Senioren, kann sich der 19-Jährige nun also in der Nord-Staffel beweisen.

"Ich bin mir sicher, dass er den Weg in den Profifußball schaffen kann"