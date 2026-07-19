Nächster Karriereschritt: Hartberg zieht Feldhofer und Postl hoch

– Foto: TSV Hartberg

Beide waren Leistungsträger der Amateurmannschaft in der Landesliga und mitverantwortlich für den Aufstieg in die Regionalliga. Nach einmonatiger Vorbereitung mit der ersten Kampfmannschaft werden beide in die Bundesliga-Mannschaft 2026/2027 hochgezogen.

Feldhofer (zentrales Mittelfeld) kam im Sommer 2025 von der AKA Red Bull Salzburg nach Hartberg. Matthias Postl (variabler Offensivspieler), Zwillingsbruder von Tormann Harald, ist Hartberger Eigenbauspieler und erzielte in der Landesliga 17 (!) Volltreffer. In drei Saisonen in der Steirischen Landesliga steuerte Postl in 88 Spielen 33 Tore bei. Zudem war er in den sieben Vorbereitungsspielen mit vier Toren der beste TSV-Torschütze.

Nikolaus Feldhofer: "Ich freue mich sehr, ab dieser Saison Teil der Profimannschaft zu sein. Ich werde hart arbeiten, um mich weiterzuentwickeln und meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten."