Nächster Karriereschritt: Hartberg zieht Feldhofer und Postl hoch

Beide waren Leistungsträger der Amateurmannschaft in der Landesliga und mitverantwortlich für den Aufstieg in die Regionalliga. Nach einmonatiger Vorbereitung mit der ersten Kampfmannschaft werden beide in die Bundesliga-Mannschaft 2026/2027 hochgezogen.
Feldhofer (zentrales Mittelfeld) kam im Sommer 2025 von der AKA Red Bull Salzburg nach Hartberg. Matthias Postl (variabler Offensivspieler), Zwillingsbruder von Tormann Harald, ist Hartberger Eigenbauspieler und erzielte in der Landesliga 17 (!) Volltreffer. In drei Saisonen in der Steirischen Landesliga steuerte Postl in 88 Spielen 33 Tore bei. Zudem war er in den sieben Vorbereitungsspielen mit vier Toren der beste TSV-Torschütze.
Nikolaus Feldhofer: "Ich freue mich sehr, ab dieser Saison Teil der Profimannschaft zu sein. Ich werde hart arbeiten, um mich weiterzuentwickeln und meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten."
Matthias Postl: "Ich freue mich riesig auf die Saison mit der 1. Kampfmannschaft und auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam. Ich werde immer versuchen mein Maximum abzurufen und der Mannschaft bestmöglich helfen, um unsere Ziele zu erreichen. Es wäre eine große Freude, mein Bundesliga-Debüt im Dress des TSV Hartberg feiern zu können."
"Beide haben eine überzeugende Vorbereitung absolviert und es sich daher verdient, Teil des Profikaders zu sein. Wir werden mit ihnen gemeinsam intensiv an der Weiterentwicklung arbeiten", so Cheftrainer Markus Schopp.