Nächster Kantersieg und hinten zu Null

Am Sonntag feierte der 1. FC Heiningen den nächsten eindrucksvollen 6:0-Kantersieg, dieses Mal gegen den 1. FC Frickenhausen. Die Mannschaft von Trainer Dominik Mader dominierte die Partie von Beginn an und ließ den Gästen keine Chance.

Schon in der dritten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Carmelo Trumino erzielte nach Vorlage von Kevin Vincek sein zehntes Saisontor und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nur wenige Minuten später legte Heiningen nach. Nach einer schönen Kombination erhöhte erneut Trumino auf 2:0 (13.), diesmal vorbereitet von Tim Glaser. In der 22. Minute traf Bent Hofele mit seinem elften Saisontor zum 3:0, ehe Tim Glaser nach einem Abpraller zum 4:0 einschob (32.). Frickenhausen kam nur vereinzelt zu Chancen. Denis Köhler verzog in der 26. Minute knapp. Mit einer klaren 4:0-Führung ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel machte Heiningen dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Kevin Vincek traf in der 53. Minute mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 5:0, sein neuntes Saisontor, vorbereitet von Berk Baybüyük. Frickenhausen hatte in der 70. Minute Pech, als Claudio Portale nur den Pfosten traf. Im Gegenzug sorgte Safa Gürbüz in der 76. Minute für den Schlusspunkt. Nach einer scharfen Flanke von Yaya Schwenk drückte er den Ball zum 6:0-Endstand über die Linie. Kurz darauf hätte Gürbüz mit einem Freistoß beinahe noch nachgelegt, doch der Keeper der Gäste parierte stark.

Der 1. FC Heiningen zeigte eine überlegene Vorstellung und feierte einen hochverdienten 6:0-Heimerfolg. Besonders die Offensivreihe um Trumino, Vincek und Hofele präsentierte sich in Topform und in der Defensive stand zum dritten Mal in Folge die Null. Frickenhausen blieb über weite Strecken zu harmlos und musste sich einem in allen Belangen überlegenen Gegner geschlagen geben.