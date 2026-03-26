Nächster Kantersieg: Tarforst ballert sich weiter durch die Liga

Torerfolge in Hülle und Fülle konnten die Tarforster auch im Duell mit Mehring bejubeln. – Foto: Sandra Maes/Archiv

Sie sind in dieser Saison einfach eine Klasse für sich – und feiern Kantersieg um Kantersieg. Fünf Tage nach dem 7:0 über die SG Saartal-Irsch ließ es Bezirksliga-Primus FSV Tarforst am Mittwoch wieder krachen – und zerlegte den SV Mehring mit 8:1. Dabei führte die Mannschaft des nach der Saison scheidenden Trainers Patrick Zöllner (FuPa berichtete) zur Pause gerade mal mit 2:1.

Zehn Spiele stehen für die Tarforster noch aus. Bei einer Partie weniger als der Tabellenzweite Mosella Schweich beträgt der aktuelle Vorsprung acht Punkte. So langsam rechnen sie sich im Umfeld des FSV bereits aus, in welcher Partie sie den Titel klarmachen könnten …

Im zweiten Durchgang blieben die Gäste von der Mittelmosel zwar mutig im Spiel nach vorne, offenbarten aber nach einer weitgehend konzentrierten Abwehrleistung in der ersten Hälfte nun zu viele Lücken. Der Torhunger des FSV war mal wieder groß. So kam der designierte Rheinlandliga-Aufsteiger in dieser Partie insgesamt zu seinen Saisontreffern Nummer 84 bis 91.

Nach der Begegnung am Mittwoch, die kurz vor der Winterpause auf Bitten der Gäste verlegt worden war, meinte Zöllner: „Am Ende war es standesgemäß, obschon die Höhe nicht die Leistung der Mehringer widerspiegelt. In der ersten Hälfte haben sie die Räume gut zugemacht und dann immer wieder gefährliche Konter gesetzt.“

Einer davon führte Mitte des ersten Durchgangs zum 2:1-Anschlusstreffer: Der 22-jährige Jan Niedenführ zeigte, was in ihm steckt, setzte sich auf der linken Angriffsseite geschickt durch und schloss dann cool an Tarforsts Keeper Felix Kloy vorbei ab (21.).

Zuvor waren die Hausherren mit viel Druck und schnellen Ballpassagen gestartet. Eine gelungene Kombination über Benedikt Decker und Florian Weirich schloss Luca Quint zur frühen Führung ab (fünfte Minute). In der 19. Minute vollendete Luca Heintel nach einem sehenswerten Doppelpass mit Decker. Bis dahin konnten die bisweilen überfordert wirkenden Mehringer froh sein, nicht höher in Rückstand gelegen zu haben.

Doch der Anschlusstreffer ließ den Schwung des FSV erlahmen. Mehring, das angesichts einer ganzen Reihe von Ausfällen aus unterschiedlichen Gründen (kurzfristig mussten auch noch Max von der Burg, Dennis Linster, Matija Jankulica passen) Routinier Manuel Hubo (43) in der Innenverteidigung aufgeboten hatte, wurde immer mutiger.

Nachdem Decker aus zentraler Position nur die Latte getroffen hatte (28.), lag sogar das 2:2 in der Luft. Niedenführ prüfte zunächst Kloy mit einem Schuss ins kurze Eck (34.) und legte dann nach gekonnter Einzelleistung über links Alex Marxen auf. Dieser schloss aber zu überhastet halbhoch ab, statt in aussichtsreicher Position flach ins Eck zu zielen. So hatte Kloy keine große Mühe zu parieren (45.).

Wie viel Freude sie ab der neuen Runde am beweglichen und trickreichen Niedenführ in Tarforst haben können, wurde am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz am Trimmelter Hof deutlich. „Eine solche Verpflichtung zeigt einmal mehr, dass wir hier beim FSV ein gutes Auge haben. Der Verein bietet Spielern wie Jan gute Entwicklungsmöglichkeiten“, weiß Zöllner.

Bei den Gästen musste Hubo in der Pause raus, um seinen Schichtdienst anzutreten. Für ihn rückte der zunächst wiederum aus beruflichen Gründen fehlende Carsten Cordier in die Innenverteidigung. Der 33-Jährige stand noch keine Minute auf dem Feld, da fiel auch schon das 3:1. Diesmal hatte Fabian Wey auf Zuspiel von Heintel erfolgreich abgeschlossen.

Tarforst zeigte nun wieder die Spielfreude, Präzision und Tempo aus den ersten 20 Minuten – und legte nach. Einen Foulelfmeter verwandelte Decker (62.). Nach Vorlage des eingewechselten Nicola Rigoni traf Elias Heitkötter zum 5:1 (66.). Benjamin Arnold schloss überlegt ab und machte das halbe Dutzend voll (76.). In der 83. Minute erhöhte Leon Schmid nach einer weiteren Flanke von Rigoni. Zwei Minuten später gab es erneut einen Foulelfmeter für Tarforst, den Luis Böhme sicher zum 8:1 verwandelte.

Patrick Zöllner, Trainer der Tarforster

Mindestens einen weiteren Treffer hätten die wackeren Mehringer, bei denen Noah Breidbach mit Verdacht auf Zerrung nach knapp einer Stunde raus musste, auf jeden Fall verdient gehabt. Im Angriff schuftete Spielertrainer Simon Monzel unermüdlich. Pech hatte zudem Niedenführ, der kurz nach dem achten Tarforster Treffer nur die Latte traf und kurz darauf an Kloy scheiterte.

Auf der Gegenseite hielt Raphael Regneri, was zu halten war, und verhinderte unterm Strich eine sogar mögliche zweistellige Niederlage seiner Mannschaft.

Von der Außenlinie aus wurde sie diesmal angesichts des Mitwirkens des etatmäßigen Co-Trainers Hubo vom langzeitverletzten Alex Dietz betreut. Die deftige Pleite war für ihn kein Beinbruch: „Hier Punkte zu holen, wäre ein Benefit gewesen. Gerade in der ersten Hälfte haben wir es noch gut gemacht. Mit ein bisschen Glück gleichen wir sogar noch aus. Kein Vorwurf an die Jungs. Unser Kader war noch mal ersatzgeschwächt. Da können wir gegen eine solche Mannschaft einfach nicht über 90 Minuten mithalten.“

Während die abstiegsbedrohten, aber noch über dem Strich rangierenden Mehringer am Sonntag ab 15 Uhr beim SV Tawern gefordert sind, muss Tarforst erst am Mittwoch wieder ran. Ab 19.30 Uhr steht dann die Partie in Udelfangen beim SV Sirzenich auf dem Programm.

Im Hinspiel trotzte der aktuelle Vierte dem FSV beim 1:1 ein Remis ab – ein Punktgewinn gegen das Topteam gelang sonst noch niemandem in dieser Saison. „Meines Wissens sind die Sirzenicher Trainer nicht da. Wenn es uns nicht zum Nachteil wird, stimmen wir dann dem Wunsch des Gegners zu, eine Partie zu verlegen. Das haben wir in dieser Saison ja schon einige Male gemacht“, sagt Zöllner, der früher selbst mal den SVS gecoacht hat.

Revanchegelüste hat er vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nicht: „Sirzenich hatte sich damals das Unentschieden verdient. Nun aber wollen wir den Sieg einfahren.“

FSV Trier-Tarforst – SV Mehring 8:1 (2:1)

Tarforst: Felix Kloy - Luca Quint, Niklas Gouverneur, Caspar Suder, Benedikt Decker (70. Lewin Raithel), Benjamin Arnold, Felix Stüber (55. Nicola Rigoni), Elias Heitkötter (70. Luis Böhme), Luca Heintel, Florian Weirich (70. Leon Schmid), Fabian Wey (60. Leo Reh).

Mehring: Raphael Regneri - Luis Hank, Alex Marxen (78. Till Kaufmann), Felix Hübner, Noah Breidbach (59. Matthias Frick), Manuel Hubo (46. Carsten Cordier), Luan Weibler, Jan Niedenführ, Mika Weich, René Linster, Simon Monzel.

Schiedsrichter: Christopher Fuxen (Bitburg) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Luca Quint (5.), 2:0 Luca Heintel (19.), 2:1 Jan Niedenführ (21.), 3:1 Fabian Wey (46.), 4:1 Benedikt Decker (62. Foulelfmeter), 5:1 Elias Heitkötter (66.), 6:1 Benjamin Arnold (76.), 7:1 Leon Schmid (83.), 8:1 Luis Böhme (85. Foulelfmeter)