Nächster Kantersieg: Regionalligist gewinnt 9:0 in Gützkow

Nur einen Tag nach dem fulminanten 10:1-Erfolg beim FSV Blau-Weiß Greifswald stand für den Greifswalder FC bereits die nächste sportliche Standortbestimmung auf dem Programm. Im Jahnstadion in Gützkow bestritt der Vertreter aus der Regionalliga Nordost sein zweites Testspiel im Rahmen der aktuellen Sommervorbereitung. Der Gegner am heutigen Samstagnachmittag war der SV Gützkow 1895, der in der Landesklasse II beheimatet ist.

Die Erwartungshaltung an die Mannschaft von der Ostseeküste war nach dem gestrigen Torfestival entsprechend hoch, und die Spieler zeigten sich von Beginn an gewillt, die Vorgaben ihres neuen Trainers Alain Karim hochkonzentriert umzusetzen. Es entwickelte sich von der ersten Minute an eine einseitige, aber intensiv geführte Begegnung.

Die Treffer im Jahnstadion

Der Torreigen wurde in der 20. Spielminute eröffnet, als Neuzugang Colin Kroll-Thiel das 0:1 markierte. Nur eine Zeigerumdrehung später, in der 21. Minute, erhöhte Theo Harz direkt auf 0:2 und sorgte damit für eine frühe Beruhigung im Greifswalder Spiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 42. Minute, fiel der Treffer zum 0:3-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel drückte der Regionalligist weiter aufs Tempo. Ein starker Doppelschlag von Edgar Kaizer in der 47. und 51. Minute schraubte das Ergebnis zügig auf 0:5 in die Höhe. In der 61. Minute trug sich schließlich Kevan Kahoussi mit dem 0:6 in die Torschützenliste ein, ehe Bajram Syla in der 73. Minute den siebten Treffer des Tages (0:7) beisteuerte.

In der Schlussphase gehörte die Bühne ganz dem agilen Kay Seidemann, der mit zwei späten Toren in der 79. und 83. Minute den endgültigen 0:9-Endstand zugunsten des Greifswalder FC fixierte. Damit endete der doppelte Spieltag des GFC am Wochenende mit insgesamt 19 erzielten Treffern überaus erfolgreich.