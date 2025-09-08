Nächster Kantersieg! MSV Duisburg auch im Spitzenspiel unaufhaltsam

Mit einem Traumtor eröffnete der MSV das Torfestival in Bottrop. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld kam der Ball zu Edina Habibovic, die sah, dass Rhenanias Torhüterin zu weit vor ihrem Kasten stand. Aus 40 Metern zog die Duisburgerin ab und versenkte zur 1:0-FÜhrung (8.). Der zweite Treffer ähnelte dem ersten. Wieder stand die Torfrau zu weit vor dem Tor, dieses Mal nahm allerdings Yuiko Tabuchi Maß und stellte aus gut 25 Metern auf 2:0. Ebenfalls aus 25 Metern traf Barakissa Coulibaly in den Winkel und markierte damit den 3:0-Halbzeitstand für den MSV (21.).

Bei sommerlichen Temperaturen brachte ein dreifach Wechsel der Zebras nach einer guten Stunde neuen Schwung in die Partie. Die eingewechselte Zara Rickers legte für Tabuchi auf, die aus zentraler Position zum 4:0 vollendete (81.). Keine zwei Minuten später durfte sie erneut jubeln. Nach Vorlage von Habibovic behielt Tabuchi im direkten Duell mit der Keeperin die Oberhand und schnürte den Dreierpack. In der Tabelle steht der MSV mit sechs Punkten und 21:0 Toren ganz oben. Auch der SV Rosellen, SV Heißen und die DJK TuSA Düsseldorf konnten bislang je zwei Siege für sich verbuchen. Die Aufsteiger Union Nettetal und TSV Urdenbach sowie der CfR Links und die SG Kaarst warten noch auf die ersten Zähler. Nach der bösen 0:16-Klatsche in der Vorwoche gegen Duisburg hat RW Oberhausen den ersten Sieg eingefahren. Mit 6:3 siegte das Team beim CfR.

So spielten die Mannschaften

Rhenania Bottrop – MSV Duisburg 0:5

Rhenania Bottrop: Enya Dominiak, Fabienne Bauer, Nicole Crisci, Tracy Mary Boahen, Kathrin van Kampen, Celina Buczkowski (46. Celine Baschek) (88. Britt Schröer), Laura Buczkowski, Marie-Sophie Gallwitz, Lale Su Cepni, Sandra Ehrhardt, Chiara Tat (46. Sabrina Mallner) - Trainer: Marcel Dietzek

MSV Duisburg: Ilke Brandsma, Isabel Hochstein, Anna Schneider (67. Zara Rickes), Chloé Rickes, Melina Koffler (67. Jennifer Mann), Emma Viktoria Hilbrands, Barakissa Coulibaly (67. Selina Grabbe), Sophie Schneider, Yuiko Tabuchi, Edina Habibovic, Hanna Hamdi (61. Mizuho Kato) - Trainer: Abdulrahman Saket

Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Edina Habibovic (8.), 0:2 Yuiko Tabuchi (18.), 0:3 Barakissa Coulibaly (21.), 0:4 Yuiko Tabuchi (81.), 0:5 Yuiko Tabuchi (83.)