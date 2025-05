Nächster Kantersieg, Grenchen siegt auch in Balsthal

2. Liga SOFV 18. Spieltag

FC Klus Balsthal - FC Grenchen 1-7

Matchbericht:

Sonniger Samstagabend auf dem Sportplatz Moos in Balsthal. In der Partie angekommen gehörte die erste Aktion dem FC Klus Balsthal. Die heute in rot spielenden Gäste wurden nach 12 Minuten das erste Mal gefährlich. Von diesem Zeitpunkt an gehörte das Spiel dem FCG, denn gerade einmal eine Minute später traf Rüegg zur frühen Führung für die Grenchner. Das Spiel ging weiterhin nur in eine Richtung und so war es auch nur eine Frage der Zeit bis weitere Tore fielen. Weitere Tore sind dann in der 18. Min durch Mbemba und in der 43. Min durch Shaqiri gelungen. Mit dem Spielstand von 0-3 pfiff der Schiri die 2. Halbzeit an. Es ging im gleichen Stil weiter. Der FC Grenchen erarbeitete sich viele Chancen und verwertete diese auch. So stand es nach 61 Minuten bereits 0-6. Nach 64 Minuten wurde Mbemba ausgewechselt, welcher wie bereits letzte Woche gegen Olten einen Hattrick erzielen konnte. Die Gastgeber konnten sich nur selten gefährlich vor das Grenchner Tor kombinieren, doch Kostadinovic liess sich seine Chance nicht nehmen, den Ehrentreffer zu erzielen. Das letzte Tor der Partie fiel durch einen Volley, welchen der Grenchner Todorovic erzielen konnte. 10 Minuten später ging dieses torreiche, aber auch einseitige Spiel mit dem Endstand von 1-7 zu Ende. Der FC Grenchen holt sich verdient die nächsten drei Zähler, während sich Klus Balsthal das erste Mal in der Rückrunde zuhause geschlagen geben muss.