Nächster Kantersieg für den SSV Delrath Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2: 9:1 bei den Sportfreunden Vorst II.

SF Vorst II - SSV Delrath 1:9 (0:5). Weiter makellos spaziert Delrath in Richtung Meisterschaft, das auch im 15. Saisonspiel ohne Punktverlust blieb. Lukas Dreßler (9., 19.), Philip Welter (35.), Markus Paffendorf (43., 89., 90.) und Kevin Koplowitz (45., 79., 84) schossen Vorst II ab, den Ehrentreffer für das Kellerkind erzielte Daniel Küsters (90. +2).

SG Kaarst - TSV Norf II 6:0 (5:0). Keine Chance auf etwas Zählbares ließ Kaarst der TSV-Reserve. Bis zur Pause schenkten Florian Liebich (1., 44.), Kai Cringle (21., 32.) und Max Leppelmann (39.) den Gästen bereits fünf Treffer ein, ehe Alexander Gasch (89.) kurz vor Schluss das halbe Dutzend voll machte. Seit acht Begegnungen hat der Tabellenzweite mittlerweile nicht mehr verloren (ein Remis), Norf war zuvor in vier Partien ungeschlagen geblieben (zwei Siege).

SG Rommerskirchen/Gilbach II - FC Straberg 1:3 (0:1). Straberg bleibt nach dem Sieg in Rommerskirchen in Schlagdistanz zu Kaarst, drei Zähler beträgt der Rückstand weiterhin. Paul Mertens (26.) besorgte die Pausenführung des FC, Leon Ohligschläger (52.) und erneut Mertens (76.) erhöhten in Abschnitt zwei auf 3:0, ehe Patrick Norrenberg (86.) zum Endstand traf. Bitter für die nun seit drei Partien punktlose SG: Jorgo Dino (5.) und Lukas Di Corato (90.) vergaben jeweils einen Strafstoß.

VfR Neuss - DJK Novesia II 1:3 (0:0). Die dritte Niederlage in Folge handelte sich der VfR ein, seit fünf Spielen ist das Kellerkind sieglos. Nach torlosen ersten 45 Minuten vergrößerten Marvin Krekeler (50.), Sidney Hai (64.) und Jan Nietz (90.+2) die Abstiegssorgen der Hausherren, für die Florian Hillebrand (89.) zum kurzzeitigen Anschluss traf.

RS Horrem - VdS Nievenheim II 1:3 (1:0). Nach dem knappen 1:0-Erfolg in der Vorwoche gegen Weißenberg II musste Horrem nun gegen die VdS-Reserve die siebte Saisonschlappe akzeptieren. Dabei führte der RS zur Pause durch Nick Obladen (45.) knapp, Julian Sogorski (62.), Jannik Weyers (66.) und Fabio Willeke (90.) drehten die Partie aber anschließend für Nievenheim noch um. Somit bleibt auch Horrem weiter in Sorge um den Klassenerhalt, ein Punkt trennt den RS vom ersten Abstiegsplatz (VfR Neuss).