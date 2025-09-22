Nächster Kantersieg für Bernstadt

Nach dem Kantersieg gegen den SV Thalfingen zeigte sich der TSV Bernstadt auch im Heimspiel gegen die Reserve von Fortuna Ballendorf in Torlaune und fuhr einen hochverdienten 6:0-Erfolg ein.

Von Beginn an übernahm die Elf von Trainer Michael Schaab das Kommando. Nach einigen guten Chancen brachte ein Eckball die verdiente Führung: In der 16. Minute verwandelte ein Bernstadter Spieler die direkte Abnahme zum 1:0. Nur zwölf Minuten später folgte der nächste Treffer nach einer Ecke – diesmal per Kopf zum 2:0 (28.). Ballendorf hatte Mühe, ins Spiel zu finden und wirkte im Offensivspiel oftmals zu harmlos. Mit der klaren 2:0-Führung für den TSV ging es in die Halbzeitpause.