Nächster Kantersieg für Bernstadt

Nach dem Kantersieg gegen den SV Thalfingen zeigte sich der TSV Bernstadt auch im Heimspiel gegen die Reserve von Fortuna Ballendorf in Torlaune und fuhr einen hochverdienten 6:0-Erfolg ein.
Von Beginn an übernahm die Elf von Trainer Michael Schaab das Kommando. Nach einigen guten Chancen brachte ein Eckball die verdiente Führung: In der 16. Minute verwandelte ein Bernstadter Spieler die direkte Abnahme zum 1:0. Nur zwölf Minuten später folgte der nächste Treffer nach einer Ecke – diesmal per Kopf zum 2:0 (28.). Ballendorf hatte Mühe, ins Spiel zu finden und wirkte im Offensivspiel oftmals zu harmlos. Mit der klaren 2:0-Führung für den TSV ging es in die Halbzeitpause.
Nach Wiederanpfiff erhöhte Bernstadt früh: In der 50. Minute verwertete der TSV eine scharfe Hereingabe eiskalt zum 3:0. Nur fünf Minuten später folgte nach einem langen Ball in die Spitze das 4:0 (55.). Die Partie wurde anschließend körperbetonter, doch Bernstadt ließ sich nicht beirren. Ein Fehler im Ballendorfer Aufbauspiel führte zum 5:0 (60.), bevor ein mustergültig ausgespielter Konter in der 63. Minute den sehenswertesten Treffer des Tages brachte: Der Stürmer ließ zwei Abwehrspieler stehen und schlenzte den Ball unhaltbar in den Knick – 6:0.
In der Schlussphase ergaben sich auf beiden Seiten noch kleinere Möglichkeiten, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.
Mit dem klaren 6:0-Erfolg untermauerte der TSV Bernstadt seine starke Frühform und bleibt mit zwölf Punkten im oberen Tabellenbereich. Ballendorf dagegen steckt weiterhin im Mittelfeld fest.