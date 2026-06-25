Nächster Jungspund: Schalding verpflichtet Danylenko

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Der SV Schalding-Heining treibt seine Kaderplanung für die anstehende Bayernliga-Saison weiter voran und hat sich die Dienstes einen weiteres junges Talent gesichert: Vom Nachwuchs der österreichischen Erstligisten SV Ried wechselt das 17-jährige Talent Volodymyr Danylenko an den Reuthinger Weg.
Mit Danylenko bekommt der SVS einen technisch versierten und hochtalentierten Akteur für das zentrale Mittelfeld. Der Youngster wohnt im Kurort Bad Füssing und ist in der Region kein Unbekannter: Seine ersten fußballerischen Schritte in der Region machte er im Nachwuchs des 1. FC Passau, ehe es ihn für zwei Jahre in die Fußball-Akademie der SV Ried nach Österreich verschlug. Dort reifte er nicht nur in der U18-Akademiemannschaft heran, sondern sammelte in der vergangenen Spielzeit im B-Team - den in der Regionalliga beheimateten "Jungen Wikinger" - auch bereits seine ersten Spielminuten im Herrenbereich. Nach einer intensiven Testwoche konnte der Youngster die Verantwortlichen überzeugen und der Wechsel nun perfekt.
"Die Entscheidung für den SV Schalding-Heining ist mir sehr leichtgefallen, weil mir die erste Trainingswoche und die Aufnahme durch die Mannschaft extrem gut gefallen haben. Mein wichtigstes Ziel ist es jetzt, mich schnell und gut in das Team zu integrieren. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung in der Bayernliga und möchte hier zeigen, was ich fußballerisch draufhabe", lässt der junge Neuzugang verlauten.
"Vova hat in der letzten Trainingswoche einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Man merkt sofort, dass er dem Fußball alles unterordnet. Das sind charakterlich und sportlich hervorragende Voraussetzungen für einen jungen Spieler. Mit der entsprechenden Entwicklung und dem nötigen Fleiß wird er seinen Weg beim SVS definitiv machen", meint Schaldings Kaderplaner Meiko Wandl.