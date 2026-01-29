Nächster junger Abgang beim Oberligisten im Winter

von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

In der Winterpause gibt es beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen weitere personelle Veränderungen.

Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

"Wir sagen Danke, Marcel Javier Dussling!

Marcel ist im Sommer zu uns gestoßen und verlässt den Verein nun in der Winterpause.

Wir bedanken uns für deinen Einsatz im Trikot unseres Vereins und wünschen dir für deinen weiteren Weg sportlich wie privat viel Erfolg.

Mach’s gut!"

Die Oberliga-Tabelle zur Winterpause

1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45

2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45

3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32

4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31

5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31

6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29

7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29

8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26

9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24

10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22

12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22

13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22

14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20

15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20

16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17

18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10