Nächster Jahn-Neuzugang: Er kommt von Werder Bremen

Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn Regensburg, sagt in einer Pressemeldung folgendes über den nächsten Neuzugang: „Mit Davis Asante haben wir einen schnellen, technisch versierten und talentierten Spieler für uns gewinnen können, der mit seinen 22 Jahren nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte . Er hat in seiner Karriere schon als Linksaußen, Rechtsaußen und auf der Zehn gespielt und wird uns dadurch mehr Variabilität in der Offensive geben. Wir werden mit ihm in den kommenden Monaten daran arbeiten, dass er hier beim SSV Jahn und in der 3. Liga schnell ankommt.“



Davis Asante stammt aus Bremen und wechselte mit zwölf Jahren von seinem Heimatverein SC Borgfeld in die Jugend von Werder Bremen. Dort durchlief er alle Nachwuchsabteilungen und absolvierte zwei Spiele für die deutsche U16-Nationalmannschaft. Mit der zweiten Mannschaft stieg er 2023 zunächst in die Bremenliga ab, aber steuerte im darauffolgenden Jahr neun Toren und sieben Vorlagen in 14 Spielen zum direkten Wiederaufstieg bei. In der abgelaufenen Saison verbuchte er in 14 Spielen sieben Scorerpunkte. Übrigens: Mit Jahn-Stürmer Dejan Galjen trifft er in Regensburg auf einen ehemaligen Mitspieler, mit dem er in insgesamt zehn Partien gemeinsam auf dem Platz stand.



Davis Asante selbst über den Wechsel zum SSV Jahn: „Ich freue mich sehr, jetzt in Regensburg zu sein und werde alles dafür geben, dass wir hier eine erfolgreiche Zukunft haben werden. Der SSV Jahn ist ein familiärer Verein, der mit seinen Wer-ten sehr gut zu meinen passt. Die Gespräche mit Achim Beierlorzer und dem neuen Coach Michael Wimmer haben mir ein gutes Gefühl gegeben und mich überzeugt, dass ich hier am richtigen Ort bin. Ich kann es kaum abwarten, meine Mannschaftskollegen kennenzulernen und mich mit ihnen auf diese Saison vorzubereiten.“