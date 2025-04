Nächster Hochkaräter: "Spiele" verpflichtet Marcel Müller

Den Hochkarätern Dominik Weiß (SV Schalding-Heining) und Tobias Steer (SV Erlbach) lässt die SpVgg Landshut eine weitere Top-Verstärkung für die neue Saison folgen. Mit dem 23-jährigen Marcel Müller wechselt der ehemalige Spitzen-Torjäger des Landesligarivalen TSV Seebach zu den Schwarz-Weißen, der in den Jahren 2019 bis 2024 in 86 Partien insgesamt 39 Treffer für den Deggendorfer Vorstadtklub erzielte. Zur Winterpause der Saison 23/24 schloss sich der Vollblutstürmer wieder seinem Heimatverein SpVgg Niederalteich an, wo er bereits im Nachwuchsalter für Furore sorgte und als eines der größten Talente in Niederbayern galt.

Im A-Junioren-Bezirksoberligajahr 2018/19 machte er mit 25 Toren in 18 Spielen auf sich aufmerksam und hatte damit maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Niederalteicher A-Junioren in die Landesliga. Bei der "Spiele“ am Landshuter Hammerbach will er es jetzt in der Landesliga Mitte nochmals wissen.





"Mit Marcel Müller freuen wir uns auf einen jungen, torgefährlichen Spieler, der in der Landesliga schon hinreichend gezeigt hat, wie man trifft. Der spannende Neuzugang wird unsere Offensive weiter verstärken und ich bin mir sicher, dass er sich schnell bei uns wohlfühlen wird. Marcel ist ein offener Typ, der gut in das Team passt. Seine Torgefährlichkeit macht unser Spiel noch variabler“, erhofft sich der sportliche Leiter der SpVgg Landshut, Max Maier, einiges von dem Neuzugang.





"Die Gespräche mit Max Maier verliefen sehr gut und unsere Ambitionen sind gleich. Die ersten Eindrücke und der mir aufgezeigte Plan haben mich letztlich von einem Wechsel überzeugt und ich bin mir sicher, dass in der nächsten Saison eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung steht, die in der Liga eine gute Rolle spielen dürfte. Ich persönlich will einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung machen und der Truppe mit meinen Qualitäten helfen. Letztlich freue ich mich auf die Herausforderung in Landshut und auf meine künftigen Teamkollegen“, blickt Marcel Müller seiner Zeit an der Sandner Straße erwartungsvoll entgegen. Gleichzeitig schickt er ein großes Dankeschön in Richtung SpVgg Niederalteich: "Ich durfte dort eine lehrreiche und vor allem schöne Zeit erleben. Der Verein mit seinem einmaligen Umfeld wurde schon in jungen Jahren zu meiner fußballerischen Heimat und wird dies für immer bleiben. Ich wünsche dem Verein zu jeder Zeit alles Gute und den bestmöglichen Erfolg“.