Nächster Hochkaräter für RW Braunschweig

Rot-Weiß kann den nächsten Neuzugang präsentieren. Semih Kurtoğlu schließt sich ab sofort dem Kreisligisten RW Braunschweig an. Das gab der Verein via Instagram bekannt. Der vierte Neuzugang im Winter ist ein weiterer Kracher.

Der Offensivspieler ist in der Region kein Unbekannter. In seiner Jugend war er unter anderem für den VfL Wolfsburg und den TSV Havelse aktiv und absolvierte einen Großteil seiner Nachwuchszeit in der Junioren-Bundesliga.

Im Herrenbereich lief Kurtoğlu anschließend für mehrere hochklassige Vereine in Regionalliga, Oberliga und Landesliga auf, darunter der MTV Wolfenbüttel, Lupo Martini Wolfsburg, Germania Bleckenstedt, der Türk Gücü Helmstedt sowie zuletzt der TSC Vahdet Braunschweig. Dort stand er in der laufenden Saison fünf Mal auf dem Platz, jedes Mal als Joker, und traf ein Mal.