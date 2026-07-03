Nächster Hochkaräter für 05: "Wird uns in allen Belangen weiterhelfen"

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Dass mit dem SV Dessau 05 in der neuen Verbandsliga-Saison zu rechnen sein dürfte, hat nicht nur die Vizemeisterschaft in der abgelaufenen Serie gezeigt. Auch die bisherigen Neuzugänge der Nullfünfer sprechen für deren Ambitionen. Nun dürfen die Dessauer einen weiteren Hochkaräter in ihren Reihen begrüßen.

Mit Hannes Ehrhardt hat sich der Verbandsligist die Dienste eines talentierten Mittelfeldspielers gesichert. Der 22-jährige Neuzugang vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen bringt bereits die Erfahrung von 118 Verbandsliga-Einsätzen mit. Und: Mit ihm "kehrt ein gebürtiger Dessauer in seine Heimatstadt zurück", schreiben die Nullfünfer zur Vorstellung. Zum Spielerprofil:

Bei der SG Empor Waldersee hatte Ehrhardt einst seine Laufbahn gestartet. Über den Nachwuchs des SV Dessau 05 führte sein Weg schon in jungen Jahren zum 1. FC Magdeburg. Nach Stationen beim SV Fortuna Magdeburg und bei BiWo schließe sich nun der Kreis. "Der Verein freut sich, einen Spieler mit regionalen Wurzeln, einer hochwertigen Nachwuchsausbildung und wertvoller Erfahrung wieder in Dessau begrüßen zu dürfen", heißt es vom Verbandsligisten.

Nullfünfer begrüßen "einen der talentiertesten und besten Spieler aus Dessau"

"Mit Hannes bekommen wir wieder einen der talentiertesten und besten Spieler aus Dessau", freut sich 05-Vizepräsident Sören Barabasch über die Verpflichtung. "Hannes bringt unglaublichen Ehrgeiz und Fleiß mit, zudem super Technik und Übersicht, ist zudem torgefährlich und hat ein gutes Gespür für Tiefenläufe. Er wird uns in allen Belangen weiterhelfen", ist der 37-Jährige überzeugt.