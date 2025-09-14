Nächster herber Rückschlag

Es ist wie verhext für den SV Sandhausen. Gegen das Schlusslicht der TSG Balingen kassierte der Drittliga-Absteiger am Samstagnachmittag mit 1:2 die vierte Niederlage im siebten Saisonspiel. Pedro Almeida Morais und Ole Deininger brachten die Gäste kurz nach der Halbzeit in Front, danach konnte der SVS nur nooch zum 1:2-Endstand durch Jahn Herrmann verkürzten.

Der Doppelschlag zum 0:2 zeigte offensichtlich Wirkung bei den Schwarz-Weißen, die lange Zeit benötigten, um wieder in ihr Spiel zufinden. Balingen zeigte sich schlicht und ergreifend als sehr clevere Mannschaft, die nach Ballgewinnen immer wieder zügig den Weg Richtung Tor suchte. Dementsprüchend glücklich sagte deren Co-Trainer Daniel Güney nach der Partie: "Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass wir gewillt sind, in dem Spiel was zu holen. Wir waren von Anfang an klar die bessere Mannschaft. Wir haben uns sehr dafür belohnt, für unseren Aufwand, den wir betrieben haben, und wir konnten dann das Ganze bis zum Ende des Spiels dieses Mal auf unsere Seite münzen."

Sandhausen muss nach sieben Partien tatsächlich den Blick nach unten richten, von eventuellen Aufstiegshoffnungen muss sich der jahrelange Zweitligist schon jetzt verabschieden. Am Dienstag können sich die enttäuschten Kicker im Viertelfinale des badischen Pokals beim odenwäldischen Landesligisten FC Grünsfeld den Frust von der Seele schießen (Anpfiff, 17.30 Uh). In der Liga geht es am kommenden Samstag zum SV Eintracht Trier (Anpfiff, 14 Uhr).