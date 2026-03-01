Nächster herber Dämpfer für den SV Breinig

Die Hoffnung blüht. Nach dem Landesligaspiel zwischen dem SV Breinig und den Sportfreunden Uevekoven (3:4) ist vor allem beim Liganeuling Uevekoven wieder einiges in Grün gefärbt. Der Gast aus dem Heinsberger Raum entführte völlig verdient die Punkte aus dem Stadion „Schützheide“. Mit den drei Zählern gelang der Mannschaft von Trainer Daniel Marschalk der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.
Dagegen herrschte starke Ernüchterung bei den Breinigern, die erneut auf eigenem Platz patzten. In der ersten halben Stunde der ersten Halbzeit tat sich so gut wie nichts. Vor allem, was das Toreschießen angeht. Hohen Unterhaltungswert hatte die Partie dennoch. Denn der Aufsteiger verteidigte beim glasklaren Favoriten nicht – er spielte munter mit. Eigentlich zu munter für den Anhang des Tabellenzweiten.
Immer wieder über die Achse Nico Czichi und Joshua Holtby angetrieben, reichte es zwar kaum zu Torchancen, aber der SV konnte sich auch nicht entfalten. Dann ging es Schlag auf Schlag. In der 29. Minute gelang dem Uevekovener Moritz Pohlig nach schönem Pass aus dem Mittelfeld das 0:1. Nur sechs Minuten später schoss Joshua Holtby das 0:2. Vollends in Freude geriet der SF-Anhang, als Kevin Mohanraj auf 0:3 (39.) erhöhte. Drei Tore in zehn Minuten. Aber Breinig kam zurück durch Leo Engels und Jalil Tahir (41./45.). Fünf Tore in 16 Minuten!
Die zweite Halbzeit in dieser Partie hatte wesentlich weniger Höhepunkte. Einer davon war das 2:4 durch Nico Czichi (77.), das in Unterzahl entstand. Acht Minuten zuvor hatte Uevekovens Mario Da Silva eine schwere Eselei begangen, die der Unparteiische als Unsportlichkeit mit Gelb-Rot bestrafte. Breinigs Keeper hatte sich den Ball zum Abstoß bereitgelegt, da Silva lief vorbei und kickte das Leder weg – Platzverweis. In der Nachspielzeit verkürzte Breinigs Shady Emara auf 3:4.
Marschalk wirkte nach dem Sieg befreit. „Mit zehn Mann war das natürlich noch schwieriger, diesen Sieg zu verteidigen. Aber wir haben sehr kompakt gestanden und Joshua Holtby gemeinsam mit Nico Czichi unser Spiel hochgehalten“, dankte er der ganzen Mannschaft. „Wir hatten heute, bezogen auf die Leistungen, zu viele Ausfälle“, bedauerte Breinigs Trainer Dirk Ruhrig und ergänzte: „Wenn wir weiter so spielen, holen wir diese Saison keinen Punkt mehr!“
