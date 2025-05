🔴⚪ Nächster Heimsieg & Tabellenführung gefestigt! 🔴⚪

TSV Weilheim – TSV Linsenhofen 2:0 (1:0)



Unsere Erste bleibt in der Erfolgsspur und gewinnt auch das Heimspiel gegen den TSV Linsenhofen verdient mit 2:0! 💪



📌 Tore:

⚽ 1:0 Michele Latte (20.)

⚽ 2:0 Jannick Hoyler (55.)



Mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle bestimmte der TSV über weite Strecken das Geschehen. Linsenhofen verteidigte diszipliniert, doch unsere Jungs fanden die nötigen Lösungen: Latte brachte uns per Abschluss im Strafraum früh in Führung, Hoyler sorgte nach der Pause für die Entscheidung.



Durch das gleichzeitige Remis des Verfolgers SGEH wächst der Vorsprung an der Spitze auf neun Punkte – bei einer deutlich besseren Tordifferenz.



👉 Der nächste Schritt Richtung Ziel ist gemacht. Kommenden Sonntag besteht in Bempflingen die Chance, den Aufstieg offiziell perfekt zu machen. 🔥



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #heimspiel #dreiPunkte #🔴⚪