Nächster Heimsieg: Stotel mit großem Schritt aus der Abstiegszone

Am Osterwochenende gewann der TSV Stotel das wegweisende Kellerduell gegen den FC Oste/Oldendorf. Den Sieg veredelte er am gestrigen Samstag, indem er den weiter kriselnden Spitzenreiter TSV Sievern niederrang.
Die Weichen stellten die Hausherren bereits nach zehn Minuten, als Henry Koch infolge eine präzisen Flanke von Jan-Moritz Jaschke zum 1:0 einköpfte. Anschließend suchten sie auf dem gewohnt holprigen Spielfeld weiter den Weg nach vorne und kamen zu mehreren aussichtsreichen Gelegenheiten. Sievern strahlte ebenfalls Gefahr aus, fand aber kein Vorbeikommen am gut aufgelegten Yannick Becker. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts erhöhte Stotel durch Corvin von Lien auf 2:0. Der Vorsprung hatte bis zur 73. Minute Bestand. Dann fiel der Anschlusstreffer durch den von Timo Tödtheider bedienten und erst nach einer knappen Stunde eingewechselten Yannick Schult. So entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der sich am Resultat aber nichts mehr änderte.
Durch den zweiten Heimsieg in Folge klettert Stotel vorerst auf Rang neun. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt schon sieben Zähler und könnte in der nächsten Woche im direkten Duell mit Deinste anwachsen. Der TSV Sievern verbuchte dagegen das fünfte sieglose Spiel am Stück, steht aber noch an der Tabellenspitze.