Nächster Heimsieg: Stotel mit großem Schritt aus der Abstiegszone

– Foto: FuPa Lüneburg

Die Weichen stellten die Hausherren bereits nach zehn Minuten, als Henry Koch infolge eine präzisen Flanke von Jan-Moritz Jaschke zum 1:0 einköpfte. Anschließend suchten sie auf dem gewohnt holprigen Spielfeld weiter den Weg nach vorne und kamen zu mehreren aussichtsreichen Gelegenheiten. Sievern strahlte ebenfalls Gefahr aus, fand aber kein Vorbeikommen am gut aufgelegten Yannick Becker. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts erhöhte Stotel durch Corvin von Lien auf 2:0. Der Vorsprung hatte bis zur 73. Minute Bestand. Dann fiel der Anschlusstreffer durch den von Timo Tödtheider bedienten und erst nach einer knappen Stunde eingewechselten Yannick Schult. So entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der sich am Resultat aber nichts mehr änderte.