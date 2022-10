Nächster Heimsieg für die SGHU

Bericht von A. Hägele:

Gleich von Beginn an versuchte die SGM das Spielgeschehen zu übernehmen. Hussenhofen stand tief und spielt kaum nach vorne. Lediglich über lange Bälle und Konter wurden die Gäste gefährlich.

Nach knapp 15 Minuten hatte die SGM die erste dicke Chance zur Führung: Nach einer Ecke schoss A. Seitz an den Pfosten. Das Spiel war voll in der Kontrolle der SGM, da wurde sie von Hussenhofen eiskalt erwischt. Mit der ersten Chance der Gäste stand es 0:1 nach 21 Minuten - etwas glücklich war Hussenhofen über rechts durchgekommen und legte an den 5er zurück, von wo aus SG-Keeper Häußler überwunden werden konnte.

Jedoch blieb die SGM ruhig und war die etwas bessere Mannschaft. In der Folge hatte man diverse Chancen zum 1:1, welche aber noch nicht genutzt werden konnten. Nach 29 Minuten eroberte schließlich M. Klotzbücher den Ball zurück und flankte butterweich auf F. Berroth, welcher volley zum 1:1 abschloss. Bis zu Halbzeit hatte die SGM sogar noch eine Chance in Führung zu gehen, jedoch vergab man diese und so ging es mit dem 1:1 in die Pause.



Gleich zum Start der 2. Halbzeit schockte Hussenhofen die SGM erneut. Ein langer Ball auf links und der Gegner enteilte. Mit etwas Glück fand der anschließend zurückgelegte Ball einen Mitspieler zum 1:2.

Die SGM steckte aber nicht auf und versuchte den erneuten Ausgleich zu erzielen. Hussenhofen beschränkte sich auf Konter und stand hinten nun etwas stabiler.