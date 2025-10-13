Nächster Heimsieg

Am 7. Spieltag der Saison zeigte der FC Zürich-Affoltern 1 erneut eine beeindruckende Leistung und feierte einen klaren 5:0-Heimsieg gegen den FC Bassersdorf 3. Mit diesem Resultat bleibt das Team weiterhin ohne Punktverlust und steht nach sieben Spielen mit sieben Siegen souverän an der Tabellenspitze der Gruppe 4 in der 4. Liga.

Erste Halbzeit: Solide, aber noch Luft nach oben

In der 34. Minute brach schliesslich Fabian Ita den Bann: Nach einem Schuss aus der zweiten Reihe landet der Abpraller bei ihm, und er verwandelte souverän per Lupfer zur verdienten 1:0-Führung. Bis zur Pause blieb es bei diesem Spielstand – FC Zürich-Affoltern 1 hatte zwar mehr vom Spiel, doch in der Offensive fehlte noch die letzte Konsequenz.

FC Zürich-Affoltern 1 startete dominant in die Partie und übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen. Trotz hohem Ballbesitzanteil und einigen guten Kombinationen tat sich die Mannschaft in der Anfangsphase schwer, gefährliche Torchancen herauszuspielen. Bassersdorf verteidigte tief und kompakt und versuchte, das Spiel durch Konter zu stören.

Zweite Halbzeit: Ein Klassenunterschied wird sichtbar

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich FC Zürich-Affoltern 1 wie ausgewechselt: schneller, präziser, entschlossener – und vor allem torhungrig. Der Druck auf das Tor von FC Bassersdorf wurde zunehmend grösser, und in der 66. Minute war es dann Denis Schaber, der mit einem wunderschönen Schlenzer in die linke Torecke auf 2:0 erhöhte. Nur vier Minuten später erzielte Michael Kletschke per direktem Freistoss das 3:0 – ein Doppelschlag, der den Widerstand der Gäste endgültig brach.

In der Schlussphase glänzte Kevin Dias mit einem Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten (83' und 85'). Beide Treffer waren das Resultat starker Kombinationen und individueller Klasse. FC Zürich-Affoltern 1 spielte sich in einen Rausch, während FC Bassersdorf kaum noch aus der eigenen Hälfte herauskam.

Fazit: Starke zweite Hälfte und makellose Bilanz

Mit einer deutlich verbesserten Leistung in der zweiten Halbzeit zeigte der FC Zürich-Affoltern 1, warum er aktuell zu den dominierenden Teams der Liga gehört. Das Team überzeugte durch mannschaftliche Geschlossenheit, Spielwitz und Effizienz im Abschluss. Besonders in den letzten 30 Minuten war ein klarer Klassenunterschied zu erkennen.

Mit 7 Siegen aus 7 Spielen, einem erneut zu-null gespielten Match und 5 verschiedenen Torschützen (inklusive Doppelpack von Kevin Dias) unterstreicht der FC Zürich-Affoltern 1 eindrucksvoll seine Ambitionen in dieser Saison.

Die nächste Partie gegen FC Rafzerfeld 2 am 19.10.2025 wird mit Spannung erwartet – kann die Siegesserie weiter ausgebaut werden?

FC Zürich-Affoltern – FC Bassersdorf III 5:0

FC Zürich-Affoltern: Can Simsek, Noah Massamba, Kaan Demirci, Ricardo Goncalves, Kevin Gomes Vilas Boas (62. Kevin Dias), Micael Costa Fernandes, Sandro Pereira Marques, Michael Kletschke (76. Tim Hausmann), Jamil Hamu (72. Siro Vogt), Fabian Ita, Denis Schaber (85. Aldrin Haziri) - Trainer: Nadim Butierrez

FC Bassersdorf III: Bryan Gubler, Livio Hürlimann, Til Kocecs, Anushanth Anandakumar, Talha Karakaya, Rafael Tomas Da Cruz, Mihailo Djuric, Lars Cserhat, Mürsel Erenoglu, Kelvin Mungroo, Sofian Zaghari - Trainer: Rosario Faranda - Co-Trainer: Davide Buccarella - Co-Trainer: Renato Compagnino

Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Fabian Ita (34.), 2:0 Denis Schaber (66.), 3:0 Michael Kletschke (70.), 4:0 Kevin Dias (83.), 5:0 Kevin Dias (85.)