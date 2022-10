Nächster Heimsieg!

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn I - TSV Hardthausen I 5:0 (2:0) Nach der ersten Saisonniederlage in Möckmühl wollte die SGM unbedingt wieder nachlegen. Im Derby gegen die Gäste aus Hardthausen gelang dann auch ein Start nach Maß und nach neun Minuten führte die Heimelf nach Toren von Marvin Marrone und Steffen Dittmann mit 2:0. Danach versäumte man den dritten Treffer zu machen und Mitte der zweiten Halbzeit kam der TSV besser ins Spiel. Hardthausen war dann Ende der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und der Anschlusstreffer wäre nicht unverdient gewesen.

Nach dem Pausentee waren es auch die Gäste, die näher am 2:1 waren und die SGM hatte in dieser Phase wenig Spielkontrolle. Die Stauch/Zucknick-Elf blieb aber ohne Gegentreffer und in der 68. Minute war es Nico Schenk, der zum vorentscheidenden 3:0 für die SGM einnetzen konnte. Spätestens nach dem 4:0 durch Marvin Sieger kurze Zeit später war das Spiel dann entschieden. Zehn Minuten vor dem Ende war es dann Laurend Mazrekaj, der mit einem wunderschönen Treffer zum 5:0-Endstand traf. Insgesamt ein sehr wichtiger Sieg, der im Endeffekt sicherlich etwas zu hoch ausfiel. Jetzt gilt es auch auswärts wieder die drei Punkte einzufahren.