Nächster Halt: Relegation – BC Attaching muss nachsitzen

Das haben sie sich anders vorgestellt: Die Fußballer des BC Attaching haben den dirketen Klassenerhalt in der Bezirksliga verpasst und müssen in die Relegation.

Attaching – Attaching oder Rohrbach: Wer sichert sich im Fernduell am letzten Spieltag der Bezirksliga Nord den Klassenerhalt? Wer muss in die Abstiegsrelegation? Die Antwort fiel aus Sicht des BCA enttäuschend aus. Die Elf von Stephan Fürst verlor gegen den FC Gerolfing mit 2:4 (0:1). Da sich die vor dem Spieltag zwei Punkte besseren Rohrbacher in Waldeck mit 2:1 durchsetzten, wäre Attaching aber selbst bei einem Sieg in der Abstiegsrelegation gelandet. Dort trifft der BCA in der ersten Runde auf den TSV Siegsdorf aus der Bezirksliga Ost (siehe Kasten unten).

Frühe Verletzungen schocken die Attachinger

Die Attachinger Kicker wussten vor dem Saisonfinale, dass sie Waldecker Schützenhilfe benötigen würden. „Wir haben aber nur auf uns geschaut. Wir mussten unsere Hausaufgaben machen“, betonte BCA-Trainer Fürst. Der 30. Spieltag begann dann auch mit einer guten Nachricht: Der angeschlagene Maximilian Tessner gab nach dem Aufwärmen Grünes Licht. Der für das BCA-Spiel so wichtige Offensivmann konnte starten. Doch nach zehn Minuten zwickte der Muskel. Tessner musste gleich wieder runter.

Nach einer halben Stunde kam es noch schlimmer aus Sicht der Gastgeber, denn auch Domenic Hörmann musste verletzt ausgewechselt werden. Der Sechser war ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt. Auch spielerisch lief es nicht für die Attachinger. „Eigentlich war der Plan, dass wir die Situationen spielerisch lösen – das hat aber nicht funktioniert. Wir waren ängstlich und nervös“, sagte Fürst.

Der schlechter platzierte Gegner hatte mehr zu bieten – vor allem im Sturm. Dort lief Ex-Profi Christian Träsch auf. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Pokalsieger mit dem VfL Wolfsburg ließ seine Klasse aufblitzen. „Man hat schon gesehen, dass Gerolfing mit Christian Träsch einen absoluten Ausnahmespieler hat, der das Ganze nicht als lästige Pflicht zum Ausklingen der Karriere sieht, sondern mit vollem Einsatz vorangeht“, sagte Fürst. Träsch war es auch, der Gerolfing in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung schoss (45.+3).

Falsche Informationen sorgen für Verwirrung beim BCA

Kurz nach dem Seitenwechsel verpasste Ahmet Altay mit seinem sehenswerten Treffer zum 2:0 den Attachingern Fußballern den nächsten Dämpfer (48.). Doch der BCA zeigte Moral: Franz Gamperl (50.) und Fareed Tourey (52.) stellten mit einem Doppelschlag auf 2:2. Dann wurde es chaotisch – neben dem Platz. Aufgrund einer Falschinformation. „Wir haben gehört, dass Rohrbach im Parallelspiel mit 3:0 führt. Wir haben dann begonnen, Spieler für die Relegation zu schonen“, sagte Fürst.

In Wahrheit hatte Rohrbach nur 2:1 geführt. Der Waldecker Ausgleich und ein weiterer Attachinger Treffer, und der BCA wäre ans rettende Ufer geklettert. Doch es kam anders: Altay (70.) und Anastasios Porfyriadis (72.) schossen den FC Gerolfing mit ihren Treffern zu einem 4:2-Sieg. Attaching muss in die Relegation – genau wie Gerolfing. Moritz Stalter