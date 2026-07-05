Nächster Härtetest: Kickers fordert Drittligisten Preußen Münster Regionalligist trifft in der Sommervorbereitung auf ambitionierten Drittligisten – Wiedersehen nach dem Testspiel im Vorjahr von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

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Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Sommervorbereitung wartet auf Kickers Emden die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am Freitag, 10. Juli, trifft der Regionalligist auf den Drittligisten Preußen Münster. Die Begegnung wird im Sportzentrum Helker Berg in Billerbeck ausgetragen, der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr. Gespielt wird in einem ungewöhnlichen Modus über viermal 30 Minuten.

Für die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann ist das Duell mit dem klassenhöheren Gegner ein weiterer wichtiger Test auf dem Weg zur neuen Regionalliga-Saison. Nach dem deutlichen 9:2-Erfolg gegen Grün-Weiß Firrel soll die neu zusammengestellte Mannschaft nun auch gegen einen ambitionierten Drittligisten weitere Erkenntnisse sammeln. Durch die längere Spielzeit erhalten beide Trainer zudem die Möglichkeit, zahlreichen Spielern Einsatzminuten zu geben und verschiedene personelle Konstellationen auszuprobieren.

Wiedersehen nach Testspiel im Vorjahr Beide Vereine standen sich bereits in der vergangenen Sommervorbereitung gegenüber. Damals setzte sich Preußen Münster, das zu diesem Zeitpunkt gerade den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hatte, mit 3:2 gegen den damaligen Regionalliga-Aufsteiger aus Emden durch. Nun kommt es erneut zum Kräftemessen – diesmal unter anderen Vorzeichen. Während Münster inzwischen in der 3. Liga antritt, möchte Kickers Emden die Vorbereitung nutzen, um sich weiter einzuspielen und den zahlreichen Neuzugängen die Möglichkeit zu geben, sich im neuen Umfeld zu präsentieren.