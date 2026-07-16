Nächster Härtetest im Gilde-Cup

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Nach dem erfolgreichen Auftakt geht es für den SC Hemmingen-Westerfeld am zweiten Spieltag des Gilde-Cups gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen. Die Partie bietet dem Oberliga-Aufsteiger die nächste Gelegenheit, wichtige Erkenntnisse in der Vorbereitung zu sammeln.

Der SC Hemmingen-Westerfeld setzt seine Testspielserie am Abend mit der zweiten Begegnung beim Gilde-Cup in Ramlingen fort. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide wartet mit dem SV Ramlingen/Ehlershausen der nächste anspruchsvolle Gegner.

Im Mittelpunkt steht dabei erneut nicht allein das Ergebnis. Vielmehr will das Trainerteam weitere Fortschritte in den spielerischen Abläufen sehen und die Entwicklung der Mannschaft unter Wettkampfbedingungen vorantreiben.