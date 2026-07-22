Nächster Härtetest gegen die PSV Eindhoven

Nach dem erfolgreichen Start in die Sommervorbereitung wartet auf die Frauen des VfL Wolfsburg die nächste Standortbestimmung. Am Donnerstagabend gastiert die PSV Eindhoven im GWG-Stadion Flutmulde in Gifhorn. Die Partie gegen den niederländischen Erstligisten beginnt um 18 Uhr und bietet dem Team von Cheftrainer Stephan Lerch die nächste Gelegenheit, Abläufe weiter einzuspielen und den Formaufbau voranzutreiben.
Mit dem 3:2-Erfolg gegen den SV Meppen gelang den Wölfinnen ein gelungener Auftakt in die Testspielphase. Nun folgt mit der PSV Eindhoven ein Gegner, den die Wolfsburgerinnen bereits aus der vergangenen Wintervorbereitung kennen. Im Trainingslager auf Malta setzte sich der VfL damals mit 2:0 gegen den niederländischen Spitzenklub durch.
Um möglichst vielen Spielerinnen Einsatzminuten zu ermöglichen, ist für die Begegnung ein besonderer Spielmodus vorgesehen. Geplant sind zunächst 45 Minuten sowie anschließend zwei weitere Abschnitte über jeweils 30 Minuten. Anpassungen am Ablauf bleiben jedoch kurzfristig möglich.
Bereits ab 16.30 Uhr öffnet das Stadion seine Tore. Neben der sportlichen Begegnung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Rahmenprogramm mit einer Hüpfburg, einer Torwand und weiteren Mitmachaktionen. Auch VfL-Maskottchen Wölfi wird vor Ort sein. Nach dem Schlusspfiff stehen die Spielerinnen außerdem für Autogramme und Fotos mit den Fans zur Verfügung.
Tickets für die Begegnung sind im Vorverkauf für fünf Euro erhältlich. An der Tageskasse kostet der Eintritt sieben Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Mit dem Duell gegen Eindhoven setzen die Wölfinnen ihre Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison fort und wollen die positiven Eindrücke aus dem ersten Testspiel weiter festigen.