Nächster Härtetest gegen die PSV Eindhoven Nach dem gelungenen Testspielauftakt empfangen die VfL-Frauen den niederländischen Erstligisten in Gifhorn von red · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Kaisen

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Nach dem erfolgreichen Start in die Sommervorbereitung wartet auf die Frauen des VfL Wolfsburg die nächste Standortbestimmung. Am Donnerstagabend gastiert die PSV Eindhoven im GWG-Stadion Flutmulde in Gifhorn. Die Partie gegen den niederländischen Erstligisten beginnt um 18 Uhr und bietet dem Team von Cheftrainer Stephan Lerch die nächste Gelegenheit, Abläufe weiter einzuspielen und den Formaufbau voranzutreiben.

Mit dem 3:2-Erfolg gegen den SV Meppen gelang den Wölfinnen ein gelungener Auftakt in die Testspielphase. Nun folgt mit der PSV Eindhoven ein Gegner, den die Wolfsburgerinnen bereits aus der vergangenen Wintervorbereitung kennen. Im Trainingslager auf Malta setzte sich der VfL damals mit 2:0 gegen den niederländischen Spitzenklub durch. Um möglichst vielen Spielerinnen Einsatzminuten zu ermöglichen, ist für die Begegnung ein besonderer Spielmodus vorgesehen. Geplant sind zunächst 45 Minuten sowie anschließend zwei weitere Abschnitte über jeweils 30 Minuten. Anpassungen am Ablauf bleiben jedoch kurzfristig möglich.