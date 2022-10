Sowohl der VfL Vichttal, als auch der FC Hennef sind richtig stark in Form. – Foto: Boris Hempel, Michael Schneiders

Nächster Härtetest für Hennef - Top-Duell am Donnerstag Mittelrheinliga: Im Nachholspiel trifft der FC Hennef am Donnerstag auf den VfL Vichttal, der in den vergangenen Wochen mehrfach mit starken Ergebnissen aufhorchen lassen hat.

Der FC Hennef ist weiterhin richtig gut dabei in den oberen Regionen der Mittelrheinliga. 15 Punkte hat das Team von Sascha Glatzel bisher eingesammelt. Durch die Niederlage des FC Wegberg-Beeck am Wochenende, ist es jetzt nur noch ein Punkt zur Tabellenspitze.

Schon am Wochenende bekam es Hennef mit einem Top-Gegner zu tun. Der SV Bergisch Gladbach war im vergangenen Jahr Dritter und will mit Sicherheit auch dieses Jahr oben anklopfen. Hennef gewann dank eines Doppelpacks von Robin Schmidt aber mit 2:1 und unterstrich damit nochmal seine Formstärke.

Vichttal mit Offensiv-Power