Nächster Härtetest für den VfV 06

Mit dem FC Germania Bleckenstedt empfängt der VfV 06 Hildesheim am Mittwochabend den nächsten Gegner der Sommervorbereitung. Nach den Erfolgen gegen den MTV Wolfenbüttel (6:0) und Lupo Martini Wolfsburg (5:1) will die Mannschaft von Cheftrainer Ridha Kitar den positiven Eindruck der vergangenen Wochen bestätigen und weitere Erkenntnisse für den Saisonstart sammeln.

Dabei dürfte erneut die gesamte Breite des Kaders gefragt sein. Wie bereits in den bisherigen Testspielen ist zu erwarten, dass Kitar vielen Spielern Einsatzzeiten gewährt, um den Konkurrenzkampf weiter anzukurbeln und die Belastung in der Vorbereitung sinnvoll zu verteilen.