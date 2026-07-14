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Nächster Härtetest für den VfV 06
Gegen Germania Bleckenstedt will die Domstadtelf ihre positive Frühform bestätigen
Nach zwei deutlichen Testspielsiegen und einem überzeugenden Auftritt gegen Lupo Martini Wolfsburg setzt der VfV 06 Hildesheim seine Vorbereitung auf die Oberliga-Saison fort. Mit dem Landesligisten Germania Bleckenstedt wartet nun der nächste Prüfstein im heimischen Friedrich-Ebert-Stadion.
Mit dem FC Germania Bleckenstedt empfängt der VfV 06 Hildesheim am Mittwochabend den nächsten Gegner der Sommervorbereitung. Nach den Erfolgen gegen den MTV Wolfenbüttel (6:0) und Lupo Martini Wolfsburg (5:1) will die Mannschaft von Cheftrainer Ridha Kitar den positiven Eindruck der vergangenen Wochen bestätigen und weitere Erkenntnisse für den Saisonstart sammeln.
Dabei dürfte erneut die gesamte Breite des Kaders gefragt sein. Wie bereits in den bisherigen Testspielen ist zu erwarten, dass Kitar vielen Spielern Einsatzzeiten gewährt, um den Konkurrenzkampf weiter anzukurbeln und die Belastung in der Vorbereitung sinnvoll zu verteilen.
Besonderes Augenmerk wird erneut auf den zahlreichen Neuzugängen sowie den jungen Talenten aus der eigenen U19 liegen, die sich bislang nahtlos in den Oberligakader eingefügt haben. Gleichzeitig bietet die Partie gegen den ambitionierten Landesligisten eine weitere Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und das Zusammenspiel innerhalb der neu formierten Mannschaft weiter zu festigen.
Für die Zuschauer ist das Testspiel zugleich eine weitere Möglichkeit, sich wenige Wochen vor dem Pflichtspielauftakt ein Bild von der neuen Domstadtelf zu machen. Anstoß im Friedrich-Ebert-Stadion ist am Mittwoch um 19 Uhr.