Nächster Härtetest: FSV Schöningen empfängt den 1. FC Magdeburg

Für den FSV Schöningen steht am Samstag das nächste Highlight der Sommervorbereitung an. Nach dem viel beachteten Testspiel gegen den VfL Wolfsburg gastiert nun der 1. FC Magdeburg im Elmstadion. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.
Mit dem Zweitligisten wartet erneut ein anspruchsvoller Gegner auf die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek. Das Testspiel bietet dem Regionalligisten die Möglichkeit, sich ein weiteres Mal mit einem hochklassigen Kontrahenten zu messen und wichtige Erkenntnisse für die laufende Vorbereitung zu sammeln.
Bereits das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg sorgte für eine besondere Atmosphäre im Elmstadion. Daran möchte der Verein nun anknüpfen und hofft erneut auf zahlreiche Zuschauer, die die Mannschaft lautstark unterstützen.
Der Einlass ins Elmstadion beginnt am Samstag um 12.30 Uhr. Neben dem Online-Vorverkauf wird es auch eine Tageskasse geben, sodass sich Fußballfans kurzfristig für den Besuch des Testspiels entscheiden können.
Mit dem Duell gegen den 1. FC Magdeburg steht für den FSV Schöningen die nächste hochkarätige Bewährungsprobe auf dem Weg zum Saisonstart in der Regionalliga Nord an.