Nächster Härtetest: FSV Schöningen empfängt den 1. FC Magdeburg

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Für den FSV Schöningen steht am Samstag das nächste Highlight der Sommervorbereitung an. Nach dem viel beachteten Testspiel gegen den VfL Wolfsburg gastiert nun der 1. FC Magdeburg im Elmstadion. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

Mit dem Zweitligisten wartet erneut ein anspruchsvoller Gegner auf die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek. Das Testspiel bietet dem Regionalligisten die Möglichkeit, sich ein weiteres Mal mit einem hochklassigen Kontrahenten zu messen und wichtige Erkenntnisse für die laufende Vorbereitung zu sammeln.

Wieder auf große Kulisse hoffen

Bereits das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg sorgte für eine besondere Atmosphäre im Elmstadion. Daran möchte der Verein nun anknüpfen und hofft erneut auf zahlreiche Zuschauer, die die Mannschaft lautstark unterstützen.