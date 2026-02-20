Nächster Härtetest: Eintracht II gegen SC Bielefeld 04/26

– Foto: Peter Schildmann

Am Sonntag, den 22.02.2026, steht für uns das nächste Testspiel auf dem Programm: Um 15:00 Uhr treffen wir in den Kreisfreundschaftsspielen (Kreis Bielefeld) auf SC Bielefeld 04/26. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz Königsbrügge (Graudenzer Str. 18, 33604 Bielefeld).

Nach den Einheiten der vergangenen Wochen geht es für uns darum, die Trainingsinhalte unter Wettkampfbedingungen zu bestätigen – mit Tempo, Klarheit in den Abläufen und einer konsequenten Arbeit gegen den Ball. Gerade in der Vorbereitung sind solche Partien wertvoll: Wir wollen Rhythmus aufbauen, Automatismen schärfen und als Team weiter zusammenwachsen.

Für uns steht weniger das Ergebnis im Vordergrund als die Art und Weise, wie wir auftreten:

Aktives Anlaufen & sauberes Umschalten: Mutig nach vorne verteidigen, Ballgewinne schnell und zielstrebig ausspielen.

Struktur im Ballbesitz: Ruhe am Ball, klare Passoptionen, gute Breite und Tiefenstaffelung – besonders auf Kunstrasen ein entscheidender Faktor.

Zweikampfverhalten & Intensität: Testspiel hin oder her – wir wollen in jeder Aktion präsent sein und die nötige Körperlichkeit annehmen.

Standards: Ecken und Freistöße können Spiele kippen – auch im Test gilt: Konzentration und klare Zuordnungen.

Gegner: SC Bielefeld 04/26

Mit SC Bielefeld 04/26 erwartet uns ein Gegner aus der Region, der ebenfalls die Gelegenheit nutzen wird, sich einzuspielen und Abläufe zu festigen. Für uns ist das eine gute Standortbestimmung – gerade, weil solche Duelle meist über Einsatz, Kompaktheit und die Tagesform entschieden werden.

Aufruf an alle Eintrachtler

Kommt vorbei und unterstützt uns am Platz! Gerade in Testspielen hilft jede Stimme, die Intensität hochzuhalten – und für viele Spieler ist es die beste Motivation, wenn wir als Eintracht-Familie zusammen auftreten.