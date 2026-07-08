Nächster Härtetest: Bersenbrück trifft auf den HSC Hannover

– Foto: Reinhard Rehkamp

Nach zwei erfolgreichen Testspielen steht für TuS Bersenbrück der bislang anspruchsvollste Prüfstein der Sommervorbereitung an. Am heutigen Abend trifft die Mannschaft auf den Regionalligisten HSC Hannover. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im Erich-Martens-Stadion des Bünder SV 08/09.

Mit den Auftritten gegen den OSC Bremerhaven und SV Holthausen Biene zeigte sich der Oberligist bereits in guter Frühform. Gegen den klassenhöheren Gegner bietet sich nun die Gelegenheit, den nächsten Schritt in der Vorbereitung zu machen und weitere Erkenntnisse für die kommenden Wochen zu sammeln.

Heute, 19:00 Uhr TuS Bersenbrück Bersenbrück HSC Hannover HSC Hannover 19:00 live PUSH

Der Verein bedankte sich im Vorfeld ausdrücklich beim Bünder SV 08/09, der als Gastgeber die Austragung der Begegnung ermöglicht. Das Testspiel soll beiden Mannschaften wertvolle Erkenntnisse liefern, ehe die Vorbereitung auf die neue Saison weiter an Fahrt aufnimmt.