Nächster glücklicher Auswärtssieg

Wie schon vergangene Woche in Wettersbach konnte der TSV auch in Forchheim trotz einer über weite Strecken wenig ansprechenden Leistung alle Punkte einheimsen. Auf tiefem Geläuf kam die Elf um Kapitän Pfeiffer schwer ins Spiel, während die Hausherren schon in der Anfangsphase einige Abschlüsse zu verzeichnen hatten, die Herbs Kasten zunächst jedoch noch nicht in Gefahr brachten. Nach 20 Minuten belohnte Simon Burkart seine Farben dann mit dem verdienten 1:0. Die erste Auerbacher Chance führte wenig später allerdings auch schon zum schmeichelhaften Ausgleich. David Pitz flankte von der linken Seite und fand Pascal Pfeiffer, der am kurzen Pfosten trocken zum 1:1 abstaubte (28.). In der Folge tat sich in beiden Strafräumen wenig, viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten prägten das Spiel beider Mannschaften. Erst kurz vor der Halbzeit keimte nochmal etwas Gefahr auf. Zunächst war es der TSV, der einen aussichtsreichen Überzahlkonter schlecht ausspielte (42.), bevor Herb noch vor dem Pausenpfiff auf der Gegenseite eine Doppelchance der Gastgeber entschärfte. Nach wenig ansehnlichen ersten 45 Minuten ging es also mit dem 1:1 in die Kabine.