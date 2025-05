Nächster Gegner ist die SV Glehn II

Das Hinspiel am 03.11.2024 gewann der BVW souverän mit einem starken 8:1 auf heimischem Boden.

Am Sonntag trifft der BV Weckhoven auf die SV Glehn.

16.08.2023 | SV Glehn vs. BVW 1:2

17.03.2024 | BVW vs. SV Glehn 5:1

03.11.2024 | BVW vs. SV Glehn 8:1

In der Tabelle sieht es aktuell wie folgt aus

BV Weckhoven - Platz 5. mit 42 Punkten aus 24 Spieltagen

SV Glehn - Platz 14. mit 12. Punkten aus 25 Spieltagen

PLAN NICHT AUFGEGANGEN !?

Die Männer rund um das Trainerteam Stumpilich/Thomas hatten sich auf der Weihnachtsfeier 2024 das Ziel gesetzt, am Ende der Saison in die Kreisliga A aufzusteigen.

Die ganze Pressemitteilung wie immer auf unserer Webseite.