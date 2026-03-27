Nächster Gegner gibt Bitburgs Trainer Rätsel auf 

Für Bitburgs Trainer Fabian Ewertz (rechts, daneben: Assistent Pierre Valerius) ist der VfB Linz die „ungreifbarste Mannschaft der Liga“. – Foto: Alfred Mehles

Ausgangslage: Eigentlich ist Kevin Greweling Co-Trainer der Kombination aus Morbach und Monzelfeld. In dieser Woche lastet (viel) mehr Druck auf den Schultern des 44-Jährigen, da er die Verantwortung für die Trainingswoche und das anstehende Auswärtsspiel trägt. Cheftrainer Pascal Meschak weilt auf Klassenfahrt und kommt erst am Freitag zurück. Im Idealfall reicht es für ihn noch, als Zuschauer dabei zu sein. Daher wird Greweling als Trainer fungieren und erklärt: „Nach den vergangenen Wochen sind wir in der Bringschuld. Es gelten keine Ausreden mehr. Ich appelliere an die Mentalität und Einstellung meiner Mannschaft. Von der Leistung her haben wir gegen Wittlich überzeugt. Beim 2:3 war mehr drin.“ Immendorf rangiert in der Abstiegszone. Im Hinspiel hatten die Hunsrücker klar die Nase vorn und gewannen mit 4:0.

Personal: Die vier Rückkehrer Andre Petry (zuletzt privat verhindert), Max Schemer (sammelte in der zweiten Mannschaft Spielpraxis), Sam Schurich (wieder genesen) und Matthias Haubst (nach Verletzung) sollen Qualität ins Spiel des Tabellensiebten zurückbringen.

VfB Linz – FC Bitburg (Freitag, 20 Uhr, Linz, Kunstrasen Kaiserbergstadion)

Ausgangslage: Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat sich der FC Bitburg vorerst der größten Abstiegssorgen entledigt. Vor dem Halbfinalkracher am Mittwoch im Rheinlandpokal gegen die TuS Koblenz wartet nun aber noch die Partie beim VfB Linz, der ebenfalls um den Klassenverbleib kämpft. „Linz ist für mich die ungreifbarste Mannschaft der Liga, da sie fußballerisch eigentlich richtig gut ist. Dann haben sie aber manchmal ein paar negative Ausreißer, die schwer zu erklären sind. Ich sehe die Schwächen in der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und auch in der Defensive, vielleicht gerade, weil sie versuchen, vieles spielerisch zu lösen“, meint Bitburgs Trainer Fabian Ewertz. Mit einem weiteren Sieg könnte er wohl entspannt dem restlichen Saisonverlauf entgegenblicken – fernab der Abstiegsplätze. Mit Blick auf das Halbfinale sagt Ewertz, dass „jeder eine große Chance hat, sich mit einer guten Leistung gegen Linz für die Startelf gegen Koblenz zu empfehlen“.

Personal: Simon Floß steht nach seiner abgesessenen Rotsperre wieder im Kader der Bitburger. Nicht dabei sein werden Constantin Merker und Felix Sterges (beide sind privat verhindert).

SG Hochwald – SG Andernach (Samstag, 15.30 Uhr, Zerf, Kunstrasenplatz Deeswiese)

Ausgangslage: Die SG Hochwald möchte sich mit dem zweiten Sieg in Folge etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. „Wenn wir die Mentalität aus dem Wissen-Spiel (2:0, d. Red.) auf den Platz bringen, dann haben wir gute Chancen. Für Andernach geht es um nicht mehr viel, das kann Fluch oder Segen sein“, sagt Fabian Mohsmann, Trainer der Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. Ähnlich wie die Hochwälder gibt es auch im Spiel der Andernacher eine Diskrepanz zwischen der Punkteausbeute zu Hause und auswärts. Zuletzt musste die SG 99 gar drei Auswärtspleiten in Folge einstecken.

Personal: Die personelle Lage bei den Hochwäldern entspannt sich wieder etwas. Zwar ist der Einsatz von Roan Webel wegen Knieschmerzen fraglich, zurück im Kader sind mit René Mohsmann (nach Gelb-Rot-Sperre), Robin Mertinitz und Till Weber (beide zuletzt privat verhindert) jedoch gleich drei potenzielle Stammkräfte.

SG 2000 Mülheim-Kärlich – SG Arzfeld (Sonntag, 13.30 Uhr, Mülheim-Kärlich, Kunstrasen im Schul- und Sportzentrum)

Ausgangslage: Nach den Partien gegen die SG Schneifel (0:3) und den Ahrweiler BC (1:8) wartet mit der SG Mülheim-Kärlich nun das dritte Schwergewicht der Liga in Folge auf die Isleker. „Vor allem auswärts wird das ein richtig harter Brocken. Wir müssen sehen, dass wir wieder mehr Kontinuität und Stabilität in die Defensive bekommen. Dennoch bleiben wir weiter guter Dinge und wollen unsere Stärken im Umschaltspiel nutzen“, sagt Florian Moos, Keeper und Trainer der Spielgemeinschaft aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen.

Personal: Jakob Lempges fällt wegen einer Zerrung mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Florian Arens, zuletzt privat verhindert, kehrt in den Kader zurück. Hinter dem Einsatz von Niklas Kockelmann, der zuletzt krank war, steht noch ein Fragezeichen.

Ahrweiler BC – SG Schneifel (Sonntag, 14.30 Uhr, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rasenplatz Apollinarisstadion)

Ausgangslage: Zuletzt musste sich die SG Schneifel nach 23 unbesiegten Spielen erstmals wieder geschlagen geben (0:2 gegen Trier II). Nun kommt es zum Gipfeltreffen: Die Sportgemeinschaft, derzeit auf Rang zwei, tritt beim Spitzenreiter Ahrweiler an. „Wir haben es in dieser Saison geschafft, uns dieses Spitzenspiel zu erarbeiten und möchten dementsprechend Leistung bringen und konkurrenzfähig sein. Ahrweiler entwickelt zu Hause viel Wucht und bringt Tempo und spielerische Qualität auf den Platz. Wir gehen als Underdog ins Spiel, wissen aber, dass in einem Spiel auch viel möglich ist“, sagt der Trainer der SG Schneifel, Stephan Simon. Er schwärmt von der „tollen Rasenqualität im Apollinarisstadion“, von der er schon einiges gehört habe. Zuletzt mussten die Auswärtsspiele der Schneifeler an der Ahr immer auf Kunstrasen stattfinden, weshalb der Austragungsort und eine sicher größere Kulisse für zusätzliche Vorfreude sorgen.

Personal: Philipp Bauer wird aufgrund einer Gelb-Roten Karte im vergangenen Spiel fehlen. Sonst sind keine personellen Änderungen zu erwarten.

SV Rot-Weiss Wittlich – SV Eintracht Mendig (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen am Bürgerwehr, Wittlich)

Ausgangslage: Die Rollen sind klar verteilt, wenn der abstiegsbedrohte Aufsteiger zum Aufstiegsaspiranten reist. Mendig überraschte aber zuletzt mit einem 1:0-Erfolg gegen die SG Mülheim-Kärlich. Wittlich ist gewarnt und setzte sich im Hinspiel erst mit einem späten Siegtreffer in Unterzahl durch. Die Akteure aus der Säubrennerstadt liegen nur einen Punkt hinter der SG Schneifel und wollen im ersten Schritt den zweiten Platz zurückerobern. Trainer Yusuf Emre Kasal weiß: „Wir brauchen Konstanz in den Resultaten. Daher hat uns der 3:2-Erfolg gegen Morbach gutgetan. Wir wollen das Aufstiegsrennen bis zum Schluss offen gestalten. Dabei hilft uns, dass die direkten Duelle der oberen Teams noch alle anstehen.“

Personal: Yannick Lauer verspürte zuletzt ein Stechen in der Wade und wurde als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt. Sein Einsatz war bis Redaktionsschluss noch offen.

Eintracht Trier II – VfB Wissen (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz am Moselstadion)

Ausgangslage: Der Aufsteiger von der Mosel möchte seinen Höhenflug fortsetzen. Beim jüngsten 2:0-Auswärtssieg gegen die SG Schneifel präsentierte sich das Team defensiv hellwach und offensiv eiskalt. Im Hinspiel wehrten sich die Akteure des aktuellen Tabellenletzten von der Sieg nach Kräften: Erst in der 90. Minute gelang Tim Sausen der erlösende Siegtreffer. Holger Lemke, Coach der Regionalliga-U23, weiß: „Ein Spiel gegen den Tabellenletzten ist immer undankbar. Wir wollen aber der Erwartungshaltung gerecht werden. Damals feierten wir einen glücklichen 2:1-Sieg und wissen, dass Wissen schwer zu bespielen ist. Meine Jungs wollen an den Ergebnissen der letzten Wochen anknüpfen.“

Personal: Lemke geht nicht davon aus, Unterstützung aus der ersten Mannschaft zu erhalten. Damit dürfte auch der zuletzt beim Erfolg in Stadtkyll eingesetzte Mirko Schuster nicht im Kader der „Zwoten“ stehen. Jannis Hoffmann droht mit einem Verdacht auf Schambeinentzündung auszufallen. Da nach wie vor einige angeschlagene Spieler fehlen, helfen wohl Akteure aus der U19 aus.