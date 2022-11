Der TSV Eintracht Karlsfeld (blaue Trikots) kann mit einem Sieg gegen den Zweiten Ampfing ins obere Tabellendrittel rutschen. – Foto: Alfred Brumbauer

Nächster Gast von Eintracht Karlsfeld: TSV Ampfing kommt 20. Spieltag

Für den Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld steht schon wieder ein Heimspiel auf dem Programm, das sechste in den vergangenen sieben Spielen. Es lockt ein Platz im vorderen Tabellendrittel.

Karlsfeld – Natürlich, so könnte man sagen, bestreitet der TSV Eintracht Karlsfeld auch sein letztes Spiel in diesem Kalenderjahr im eigenen Stadion. Wie eigentlich fast immer in den vergangenen Wochen. Wenn am Samstag um 14 Uhr der Ball gegen den TSV Ampfing rollt, sind die Karlsfelder zum sechsten Mal an sieben Spieltagen zu Hause im Einsatz. „So etwas habe ich noch nicht erlebt, ich habe es aber auch nicht hinterfragt“, sagt Eintracht-Trainer Jay Alkan. „Der Rasen ist nicht mehr top. Mit dem Spielaufbau wird es schwierig.“ Das trifft auch die spielstarken Gäste, die in dieser Saison um den Aufstieg spielen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld TSV Ampfing TSV Ampfing 14:00 PUSH

Die Ampfinger hatten zwar auch in den vergangenen Jahren gute Einzelspieler, sie brachten ihr Potenzial aber nicht konstant auf den Platz. Doch in der laufenden Saison mischt das Team von Trainer Rainer Elfinger ganz vorne mit, ist der erste Verfolger von Spitzenreiter SV Bruckmühl. Elfinger hat seinen Anteil an der positiven Entwicklung – und die setzte bereits in der vergangenen Saison ein. Der 56 Jahre alte Trainer übernahm den TSV Ampfing nach dem fünften Spieltag der Saison 2021/22 und führte die Mannschaft zum Klassenerhalt. Im Sommer wurde die Mannschaft gezielt verstärkt. Torjäger Goran Divkovic verließ den Verein, für ihn kam Mike Opara aus Traunstein. Der Neue hat bereits 13 Tore erzielt und zur Winterpause die Ausbeute seines Vorgängers übertroffen. Sturmpartner Valentino Gavric, der in der vergangenen Saison noch für den Kreisligisten SK Srbija München 34 Tore erzielt hatte, steuerte sechs Treffer bei. Vor allem ihrer Offensive haben es die Ampfinger zu verdanken, dass sie so erfolgreich sind.