Nächster Fünferpack: Lendersdorf meldet Vollzug auf dem Transfermarkt

„Die Kaderplanung ist somit quasi abgeschlossen. Wir sehen uns generell gut aufgestellt, um in der nächsten Saison unsere Ziele in der Bezirksliga zu erreichen. Wir wollen uns in der Liga etablieren und langfristig weiterentwickeln“, sagt Sportlicher Leiter Dennis Bodden. „Wir planen den eingeschlagenen Weg im Verein und den einzelnen Mannschaften gemeinsam fortzuführen. Der Zusammenhalt und die Unterstützung im Verein und im Dorf sind auch zukünftig unerlässlich.“

Ein echter Coup ist die Verpflichtung von Tim Greven. Der 23-jährige Defensiv-Allrounder wird von Birkesdorf nach Lendersdorf wechseln. Greven bringt unter anderem Erfahrung aus Düren und Freialdenhoven mit und ist aktuell in der „Baller League“ aktiv. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Tim für uns gewinnen konnten. Tim wird ein wichtiger Baustein für unsere Mannschaft und die Defensive sein, davon sind wir überzeugt. Menschlich und sportlich, absolut eine Bereicherung“, erklärt Bodden. Greven erhält die Rückennummer 13.