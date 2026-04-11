Nächster Führungsspieler bleibt FSV Wolfhagen setzt weiter auf Taege von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Wolff

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen kann in seiner Kaderplanung für die Saison 2026/27 auf eine weitere prägende Figur bauen: Dustin Taege bleibt den „Wölfen“ erhalten. Nachdem zuvor bereits Pascal Deiß seine Zusage gegeben hatte, setzt der Verbandsligist damit ein weiteres wichtiges Zeichen in einer Phase des personellen Umbruchs.

Taege zählt seit Jahren zu den Gesichtern des Vereins. Am 14. April 2013 absolvierte er sein erstes Spiel für die erste Mannschaft, seitdem kommen 274 Einsätze im FSV-Trikot zusammen. In dieser Zeit begleitete der Mittelfeldspieler den sportlichen Weg der Wolfhager von der Kreisoberliga bis hin zum Hessenliga-Abenteuer im vergangenen Jahr – und entwickelte sich dabei zu einem Leistungsträger und einer Führungspersönlichkeit. Auf und neben dem Platz Seine Bedeutung erschöpft sich dabei längst nicht in bloßen Zahlen. Taege stand in den erfolgreichen Jahren des FSV für Konstanz, Präsenz und Verantwortung. Gerade in einer Phase, in der sich das Gesicht der Mannschaft verändert, besitzt seine Verlängerung deshalb besonderes Gewicht.

In seiner Stellungnahme macht der Routinier deutlich, dass ihn nicht nur die persönliche Verbundenheit mit dem Verein, sondern auch der sportliche Ehrgeiz zum Bleiben bewegt hat. Die Erfolge der vergangenen Jahre hätten Lust auf mehr gemacht, zugleich reizt ihn die Aufgabe, den aktuellen Wandel innerhalb der Mannschaft aktiv mitzugestalten. Verantwortung wird abgegeben Bemerkenswert ist dabei auch Taeges Blick auf die künftige Hierarchie im Team. Sein Amt als Co-Kapitän will er an die nächste Generation weitergeben, um jüngeren Spielern frühzeitig Verantwortung zu übertragen. Dieser Schritt unterstreicht, wie sehr Taege seine Rolle inzwischen auch im Sinne der Entwicklung des gesamten Teams versteht. Führungsstärke, so seine Botschaft, hängt in Wolfhagen nicht allein an der Binde.