Nächster Frühling für CR7 in Kreisliga – Weinzierl meldet sich zurück ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26 Verlinkte Inhalte Kreisliga 1 Kreisliga 2 Erdinger Meister Cup Kösching Sandersdorf + 30 weitere

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Spitzenquintett der Torschützenliste der Kreisligen Donau/Isar ist abgelöst und fliegt hochkant aus der Top-Zehn. Stattdessen hat sich ein Quartett an der Spitze gebildet. Da wäre zuerst der amtierende Champion zu nennen, Matthias Weinzierl. Mit einem Siebenpack zum Abschluss schwang sich Weinzierl am letzten Spieltag an der Konkurrenz vorbei und entführte die 15 Kästen Erdinger nach Hundszell. Auch heuer ist auf den Stürmer Verlass: In jedem seiner fünf Einsätze in der Liga knipste Weinzierl einmal.

Gleichauf mit Weinzierl steht Leon Seldmair. Seit Kindheitstagen Torjäger für den TSV Hohenwart und heuer einer, mit dem bis zum Schluss zu rechnen sein dürfte. Bereits in der Aufstiegssaison 2023/24 ließ der Torjäger im Erdinger-Torjägerrennen aufhorchen, verpasste am Ende aber knapp die Auszeichnung. In den letzten drei Spielen traf der 23-Jährige viermal und ist damit ein Garant für den guten Mittelfeldplatz des TSV zum Kreisliga-Start. In der Kreisliga 2 stehen mit Georg Reiter und Christoph Rickhoff zwei Torjäger ebenfalls bei sechs Buden. Reiter scheint in seiner dritten Saison für Lengdorf nun endgültig angekommen zu sein. Zehn Scorer in sechs Spielen gelangen dem einstigen Bayernliga-Spieler zuletzt. Besonders wichtig: Seine drei Scorer gegen Aufsteiger Moosburg, nachdem Florian Bittner den FCM in Führung geschossen hatte.