Nächster Ex-Unioner für Rot-Weiß Erfurt

Der 23-jährige Außenverteidiger, der sowohl links als auch rechts einsetzbar ist, bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus dem In- und Ausland mit. Der gebürtige Berliner wurde in der Jugend des 1. FC Union Berlin ausgebildet und schaffte dort den Sprung bis in den Profikader. Während seiner bisherigen Karriere sammelte Dehl Spielpraxis in der 3. Liga beim Halleschen FC, in Irlands Premier Division beim Bohemian FC sowie in der Regionalliga Nordost bei Viktoria Berlin, wo er in der Rückrunde der Saison 2022/23 in 18 Pflichtspielen auf dem Platz stand. Zuletzt lief er für den österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt auf und konnte dort Erstligaerfahrung sammeln. Zehn Partien mit einem Treffer gab es in der letzten Spielzeit für den Rechtsfuß.

Variabel defensiv wie offensiv einsetzbar