Nächster Ex-Herthaner landet im Paradies Ein 23-jähriger Angreifer wechselt vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken an die Saale und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027. Zudem wurde eine Option auf eine weitere Spielzeit vereinbart.rn von FCC / FuPa Thüringen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

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Der FC Carl Zeiss Jena hat seine Offensive verstärkt und Mittelstürmer Luca Wollschläger verpflichtet.

Mit Luca Wollschläger holt der FCC jedoch nicht nur einen weiteren Stürmer nach Jena, sondern setzt zugleich auf ein Netzwerk, das sich immer stärker durch den Kader zieht. Der 1,95 Meter große Angreifer durchlief nach seinem Wechsel vom F.C. Hansa Rostock das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC, wo er unter anderem mit FCC-Neuzugang Dion Ajvazi zusammenspielte. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte Wollschläger knapp 60 Regionalligaspiele sowie zwölf Einsätze in der 3. Liga. Darüber hinaus sammelte er Erfahrungen im Profi-Bereich von Hertha BSC und feierte im Mai 2022 beim Bundesliga-Relegationsspiel gegen den Hamburger SV sein Erstligadebüt. Zudem kennt ihn Cheftrainer Marco Grote noch aus gemeinsamen Zeiten in Berlin bestens. Damit ist Wollschläger bereits der nächste Spieler mit Hertha-Vergangenheit, der den Weg nach Jena findet. Die Verpflichtung unterstreicht, wie hilfreich die Kontakte des neuen FCC-Trainers bei der Suche nach geeigneten Neuzugängen sind. Grote verfügt über beste Verbindungen in den Berliner Nachwuchs- und Profibereich und nutzt diese offensichtlich, um entwicklungsfähige Spieler mit hohem Potenzial nach Thüringen zu lotsen. Die Verpflichtungen von Ajvazi und Wollschläger zeigen, dass der FCC bei seiner Kaderplanung gezielt auf bekannte Profile und gewachsene Vertrauensverhältnisse setzt.

Trainer Marco Grote kennt Wollschläger noch aus gemeinsamen Zeiten in Berlin: „Ich kenne Luca noch sehr gut aus seiner Zeit bei der Hertha und auch der FCC hat ihn schon länger auf dem Radar. Und das aus gutem Grund: Er bringt mit seiner Größe und Physis die nötige Wucht für eine starke Präsenz im Strafraum mit – aber er ist eben auch ein guter Fußballer mit Qualitäten, die uns offensiv mehr Möglichkeiten bieten.“ Auch Wollschläger selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Der FC Carl Zeiss Jena ist ein spannender Verein mit viel Wucht, vielen Fans, großer Tradition und tollem Stadion. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, die Mannschaft, den Verein insgesamt und auch die Stadt kennenzulernen.“