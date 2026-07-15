Nächster ETSV-Coup: Süderelbe verpflichtet Akyol

Das ist Dominik Akyol. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der FC Süderelbe schlägt ein weiteres Mal beim ETSV Hamburg zu. Dominik Akyol wechselt vom amtierenden Meister der Oberliga Hamburg an den Kiesbarg und wird künftig mit der Rückennummer 77 auflaufen. Der 26 Jahre alte Angreifer ist bereits der fünfte Spieler, den der FCS in diesem Sommer aus der erfolgreichen ETSV-Mannschaft verpflichtet.

Zuvor hatten sich bereits Eugenio Junior Lopes, Blerim Qestai und Luke Sendzik den Blau-Weißen angeschlossen. Außerdem kehrte Can Kömürcü nach einer Saison beim ETSV nach Süderelbe zurück. Mit Akyol wächst der Block aus der Hamburger Meistermannschaft nun weiter.

„Mit Dominik bekommen wir einen Angreifer, der genau in das von uns angepasste Stürmerprofil passt“, erklärt Arlt in den Vereinsmedien. Akyol sei „extrem laufstark“, verfüge über einen „überragenden Charakter“ und sei bereit, „jeden Meter zu gehen, den intensives Pressing verlangt“.

Für Süderelbes Cheftrainer Stefan Arlt steht bei der Verpflichtung nicht allein Akyols Torquote im Mittelpunkt. Der Angreifer soll durch seine Laufarbeit, seine Vielseitigkeit und seine Bereitschaft zum intensiven Pressing genau die Eigenschaften mitbringen, die der FCS künftig in der vordersten Linie benötigt.

Der Trainer sieht seinen neuen Angreifer dabei nicht auf eine einzige Rolle festgelegt. „Ob als Doppelspitze, alleinige Spitze oder in einer Dreier-Offensive - Dominik ist vielseitig einsetzbar und passt damit perfekt zu unserer Spielidee“, sagt Arlt. Dass der Wechsel so kurz vor dem Saisonstart noch zustande kam, sorgt beim Coach entsprechend für Freude.

Mehr als 100 Regionalliga-Spiele

Akyol bringt für einen Oberliga-Transfer eine bemerkenswerte Vita mit. Laut FuPa-Datenbank absolvierte der Rechtsfuß insgesamt 216 dokumentierte Spiele und erzielte dabei 120 Tore. Einen erheblichen Teil seiner Laufbahn verbrachte er in der Regionalliga Nord.

Für den Eimsbütteler TV, den FC Teutonia 05 Ottensen, Altona 93 und Eintracht Norderstedt kam Akyol zusammengerechnet auf mehr als 100 Regionalliga-Partien. Besonders erfolgreich verliefen seine beiden Spielzeiten beim ETV und bei Teutonia: Für Eimsbüttel erzielte er 2023/24 acht Tore, anschließend gelangen ihm für Teutonia neun Treffer und sechs Vorlagen.

In der Saison 2022/23 hatte Akyol bereits maßgeblichen Anteil am Eimsbütteler Aufstieg. In 34 Oberliga-Spielen traf er 24-mal. Seine Torjägerqualitäten hatte er zuvor schon im Nachwuchs gezeigt: Für die U19 des ETV stehen in der FuPa-Datenbank 49 Treffer aus 43 Regionalliga-Einsätzen.

Beim ETSV Teil der Meistermannschaft

Zum ETSV kam Akyol während der vergangenen Saison. In zehn dokumentierten Oberliga-Einsätzen erzielte er einen Treffer. Auch wenn er damit nicht zu den auffälligsten Torjägern des Meisters gehörte, war er Teil des Kaders, der die Saison mit 83 Punkten und 126 Treffern auf dem ersten Tabellenplatz beendete.

Beim FC Süderelbe soll er nun wieder eine größere Rolle übernehmen. Arlts Aussagen machen deutlich, dass der Angreifer nicht nur als klassischer Strafraumspieler eingeplant ist. Seine Erfahrung, seine Laufstärke und seine Flexibilität sollen dem Trainer unterschiedliche offensive Formationen ermöglichen.

Süderelbe baut den Meisterblock weiter aus

Mit dem fünften Wechsel vom ETSV nimmt die sportliche Ausrichtung des FCS immer deutlichere Formen an. Süderelbe übernimmt nicht nur individuelle Qualität vom Meister, sondern auch mehrere Spieler, die sich kennen und bereits gemeinsam erfolgreich waren.

Kömürcü, Qestai, Sendzik, Junior Lopes und Akyol bringen unterschiedliche Profile mit. Gemeinsam stehen sie aber für Tempo, technische Qualität und Erfahrung aus einer Mannschaft, die die Oberliga in der vergangenen Saison sportlich dominierte.

Akyol ist dabei der bislang erfahrenste Angreifer dieses Pakets. Mit mehr als 100 Regionalliga-Einsätzen und zahlreichen Toren in unterschiedlichen Spielklassen erhält Arlt einen Spieler, der sofort helfen kann. Der FCS setzt seine bemerkenswerte Transferoffensive damit kurz vor dem Saisonstart fort - und der Weg vom ETSV zum Kiesbarg bleibt in diesem Sommer besonders gut frequentiert.

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