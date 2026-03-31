Nächster Erfolg für die SGBM2 nach der Winterpause

Nachdem man den Start nach der Winterpause in der vorigen Woche erfolgreich gestalten konnte, wollte die SGBM2 auch zu Hause gegen Gundremmingen 2 punkten. Wie so oft in den vergangenen Spielen tat man sich in den ersten Minuten schwer so richtig ins Spiel zu finden. So dauerte es etwas, bis man erste Aktionen in Richtung gegnerisches Tor brachte. Und bereits nach 8. Minuten hätte die Heimmannschaft in Führung gehen müssen: Nach einem klaren Foul im Strafraum scheiterte S. Flaitz am Gästetorhüter. Mittlerweile stand die SGBM2 in der Abwehr sehr sicher und versuchte nun oft umständlich sich bis zum Tor der Gundremminger zu kombinieren. Chancen ergaben sich dabei trotzdem. Es dauerte aber bis zur 33. Minute, ehe S. Flaitz nach schöner Flanke von L. Ostertag das längst fällige 1:0 erzielte. Zuvor waren noch M. Taglang und R. Lang bei Chancen gescheitert. Kurz vor der Halbzeit brachte dann P. Teichmann seine Mannschaft mit dem 2:0 endgültig auf die Siegerstraße (42.).

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Die SGBM 2 versuchte auf Biegen und Brechen das Ergebnis zu erhöhen. Nach einem Fehlschuss von R. Seifried, erhöhte schließlich A. Vogel mit einem schönen Treffer auf 3:0 (59.). Danach ließ es die Heimmannschaft etwas lockerer angehen und die Gäste kamen Ihrerseits zu Möglichkeiten, die aber von der gut sortierten Abwehr immer entschärft werden konnten. Auf SGBM2 Seite ergaben sich nur noch wenige Chancen und so beendete der gut leitende Schiedsrichter das Spiel mit dem Endstand von 3:0. Ein verdienter und niemals gefährdeter Sieg. Allerdings werden die kommenden Gegner der SGBM2 sicherlich mehr abverlangen. Am kommenden Wochenende ist man zweimal auswärts im Einsatz, zwei Siege sind Pflicht um in der Tabelle oben dran zu bleiben.