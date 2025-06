Nächster erfahrener Kicker für RWE

Stanislav Fehler wechselt vom Drittligisten SV Sandhausen nach Erfurt und bringt wertvolle Erfahrung sowie frische Impulse für das Team mit. Ausgebildet wurde der 22-jährige Angreifer beim SC Paderborn, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Über die Reserve der Königsblauen fand er den Weg nach Wiedenbrück. Mit beiden Vereinen kickte er in der Regionalliga West. Im Sommer 2023 ging es für ihn zu den Störchen nach Kiel, bei denen er in der U23 21 Tore in 33 Regionalliga-Spielen erzielte und damit zweitbester Torschütze der Liga in dieser Saison war. Die letzte Saison beim SV Sandhausen verlief hingegen nicht wunschgemäß. Zwar kam "Stani" auf 29 Einsätze für den SVS, wobei er 15 Mal ein- und 12 Mal ausgewechselt wurde. Einzig beim 4:0-Heimsieg gegen Aachen gelang ihn ein Tor für den SV Sandhausen. Am Saisonende musste er mit der Mannschaft aus der 3. Liga absteigen.

„Wir freuen uns riesig, dass sich Stanislav für uns entschieden hat“, sagt der Erfurter Cheftrainer Fabian Gerber. „Es lagen mehrere Angebote vor, aber er hat sich bewusst für unseren sportlichen Weg und seine Weiterentwicklung bei uns entschieden. Mit seiner Erfahrung aus dem Profibereich, besonders in der 3. Liga, und seinen individuellen Qualitäten wie Tempo, Technik und Dribblingstärke gibt er unserem Offensivspiel mehr Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit", so Gerber weiter.