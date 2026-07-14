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Nächster Entwicklungsschritt: VfL verleiht Neininger nach Dresden
Der VfL Wolfsburg schickt eines seiner vielversprechendsten Nachwuchstalente auf Leihbasis zu Dynamo Dresden
Innenverteidiger Till Neininger wird in der Saison 2026/2027 für den Zweitligisten auflaufen, um dort wichtige Spielpraxis im Profifußball zu sammeln.
Erst Ende Mai hatte der 19-Jährige seinen Vertrag bei den Grün-Weißen vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung: Bis zum Saisonende trägt das Eigengewächs das Trikot von Dynamo Dresden.
Neininger wechselte bereits 2018 vom BSC Acosta in die VfL-Akademie und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften. In der vergangenen Saison führte der Innenverteidiger die Wolfsburger U19 als Kapitän bis ins Finale des DFB-Pokals der Junioren.
„Hat sich diese Chance verdient“
Sportdirektor Pirmin Schwegler sieht auf der Homepage des Vereins in der Leihe die ideale Möglichkeit für die weitere Entwicklung des Defensivspielers. „Till hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und sich diese Chance verdient. Für seine nächsten Schritte ist es entscheidend, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen. Dynamo Dresden bietet ihm dafür ein sehr gutes Umfeld.“
Neben der Profimannschaft verfüge Dresden auch über eine U21, die – wie der VfL – an der Bundesliga Talent Series teilnimmt. Dadurch könne Neininger unabhängig von seinen Einsätzen kontinuierlich auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln.
Mit der Leihe setzt der VfL seinen eingeschlagenen Weg fort, junge Talente gezielt an den Profifußball heranzuführen und ihnen über regelmäßige Einsatzzeiten den nächsten Entwicklungsschritt zu ermöglichen.