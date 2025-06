"Nächster Entwicklungsschritt" - Bagaric wagt Sprung nach Ingolstadt

Selbstbewusst: Tomislav Bagaric (18) will sich auf höherem Niveau beweisen. – Foto: privat

Tomislav Bagaric wagt den Sprung nach oben. Der Mittelfeldspieler wechselt nach acht Jahren vom Kirchheimer SC zum FC Ingolstadt II.

Seit acht Jahren läuft Tomislav Bagaric für den Kirchheimer SC auf, erst zu Beginn der gerade abgelaufenen Saison war der U19-Fußballer in den Landesliga-Kader integriert worden – jetzt wechselt der Mittelfeldspieler zum FC Ingolstadt II in die Bayernliga Nord. „Ich erhoffe mir, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen und mich auf einem höheren Niveau zu beweisen“, sagt der 18-Jährige. Für Trainer Steven Toy und die Mannschaft ist das ein herber Verlust: Immerhin kam Bagaric beim Tabellenachten auf 26 Liga-Einsätze (drei Tore), spielte ganz nebenbei auch noch für die A-Junioren in der Bezirksoberliga (13/12) und stand im bayerischen U19-Junioren-Förderkader. „Tomislav hat sich schnell einen Stammplatz erkämpft und gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist – so weh sein Abgang auch tut, so stolz sind wir darauf als Verein. Weil es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und eben richtig gute Jugendarbeit machen“, verabschiedet Toy seinen Schützling mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit sechs Jahren hatte Bagaric beim FC Stern mit dem Fußballspielen begonnen, 2017 scoutete ihn dann Robert Eckerl, heute Leiter des KSC-Talentausbildungszentrums, und holte ihn nach Kirchheim.

Der Kontakt zum neuen Klub sei über seinen früheren Trainer entstanden, erzählt Tomislav Bagaric: „Er hat mich angerufen und gesagt, dass Ingolstadt Interesse an mir hat. Kurz darauf hatte ich Kontakt mit dem Scout und wurde zum Training eingeladen.“ Einen Umzug plant der 18-Jährige erst einmal nicht, er will mit dem Zug oder mit dem Auto zu den Trainingseinheiten und Treffpunkten fahren. Bagaric will sich jetzt erst einmal voll auf den Fußball konzentrieren: „Ich hatte eine Ausbildung begonnen, dann aber früh gemerkt, dass sie nicht zu mir passt und sie abgebrochen.“ Der FC Ingolstadt II war zuletzt mit einem sehr jungen Kader Dritter in der Bayernliga Nord geworden. Die Zeit in Kirchheim sei für sehr wichtig für ihn gewesen, er habe viel Spielpraxis sammeln und sich fußballerisch wie persönlich weiterentwickeln können: „Dafür bin ich dem Verein und dem Trainerteam sehr dankbar.“