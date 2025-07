Nächster Einsatz für die Legenden des VfB Stuttgart

Am Samstag, 19. Juli, steht in Leutenbach das letzte Spiel der VfB Legenden in diesem Sommer an. Dann trifft das Team ab 15.30 Uhr im Buchenbachstadion, der Heimstätte des TSV Leutenbach, auf eine Gemeindeauswahl. Tickets sind für 8 Euro im Vorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus Leutenbach, im Vereinsheim des TSV Leutenbach sowie für 10 Euro am Spieltag an der Tageskasse erhältlich. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei.