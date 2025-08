Nächster Dreier: Wacker Burghausen schlägt FCA-Reserve deutlich

Mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg II hat der SV Wacker Burghausen vor 1280 Zuschauern ein starkes Zeichen gesendet. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe die Wacker-Elf in der zweiten Halbzeit zuschlagen konnte.

Den Bann brach Tom Sanne in der 54. Minute mit dem 1:0 für die Gastgeber. Nur vier Minuten später legte Denis Ade mit dem 2:0 nach und brachte Burghausen auf die Siegerstraße. In der Schlussphase sorgte Joker Timothée Diowo für den Schlusspunkt – der Franzose traf in der 83. Minute zum 3:0-Endstand. Während Burghausen mit dem zweiten Dreier im zweiten Spiel Selbstvertrauen tanken konnte, musste der FC Augsburg II eine deutliche Niederlage hinnehmen und bleibt weiter ohne Punkte.