Nächster Dreier im Visier

Zumindest über eine Nacht durften die Oberliga-Fußballer des VfR Mannheim schon einmal erfahren, wie es sich anfühlt, Tabellenführer zu sein. Der 2:0-Erfolg vor Wochenfrist beim FC Nöttingen hat die eigene Zielsetzung unterstrichen und mit zehn Punkten aus vier Partien Appetit auf mehr gemacht.