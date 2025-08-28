 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Bislang läuft es hervorragend für den VfR Mannheim um seinen Kapitän Alexander Esswein. – Foto: Albert Eyermann

Nächster Dreier im Visier

Oberliga Baden-Württemberg +++ Der VfR Mannheim empfängt am Samstag Bietigheim-Bissingen

Zumindest über eine Nacht durften die Oberliga-Fußballer des VfR Mannheim schon einmal erfahren, wie es sich anfühlt, Tabellenführer zu sein. Der 2:0-Erfolg vor Wochenfrist beim FC Nöttingen hat die eigene Zielsetzung unterstrichen und mit zehn Punkten aus vier Partien Appetit auf mehr gemacht.

Mehr soll es am Samstag geben. Im heimischen Rhein-Neckar-Stadion empfangen die Rasenspieler den FSV Bietigheim-Bissingen (Anpfiff, 15.30 Uhr) und das als großer Favorit. Sicher kein Nachteil ist dabei die Tatsache, dass Bietigheim-Bissingen am Mittwochabend die dritte Runde im württembergischen Pokal gegen die SG Sonnenhof Großaspach absolviert hat.

