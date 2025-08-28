Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bislang läuft es hervorragend für den VfR Mannheim um seinen Kapitän Alexander Esswein. – Foto: Albert Eyermann
Nächster Dreier im Visier
Oberliga Baden-Württemberg +++ Der VfR Mannheim empfängt am Samstag Bietigheim-Bissingen
Zumindest über eine Nacht durften die Oberliga-Fußballer des VfR Mannheim schon einmal erfahren, wie es sich anfühlt, Tabellenführer zu sein. Der 2:0-Erfolg vor Wochenfrist beim FC Nöttingen hat die eigene Zielsetzung unterstrichen und mit zehn Punkten aus vier Partien Appetit auf mehr gemacht.
Mehr soll es am Samstag geben. Im heimischen Rhein-Neckar-Stadion empfangen die Rasenspieler den FSV Bietigheim-Bissingen (Anpfiff, 15.30 Uhr) und das als großer Favorit. Sicher kein Nachteil ist dabei die Tatsache, dass Bietigheim-Bissingen am Mittwochabend die dritte Runde im württembergischen Pokal gegen die SG Sonnenhof Großaspach absolviert hat.